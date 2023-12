Heilbronn: Schlag gegen Zigarettenautomatenaufbrecher

Heilbronn (ots) - "Dank ihres herausragenden Engagements und vorbildlicher Polizeiarbeit ist es meinen Kolleginnen und Kollegen der Kriminalinspektion 2 - Arbeitsbereich Seriendelikte - gelungen, einen beachtlichen Ermittlungserfolg zu erzielen", lobt Polizeipräsident Frank Spitzmüller die erneut erfolgreiche Ermittlungsarbeit der auf Seriendelikte im Eigentumsbereich spezialisierten Ermittlungseinheit.



Nachdem es unter anderem im Zuständigkeitsgebiet des Polizeipräsidiums Heilbronn ab Ende Oktober zu zahlreichen Aufbrüchen von Zigarettenautomaten kam, wurden die Ermittlungen durch die Ermittlungsgruppe "Klinge" übernommen. Dank der engen und zielführenden Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Heilbronn konnten zeitnah verdeckte Maßnahmen gegen eine georgische Tätergruppierung durchgeführt werden.



Im Verlauf der Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht zunächst gegen drei Männer im Alter von 36, 38 und 42 Jahren, die sich nahezu täglich in den Abendstunden von Weinsberg aus auf den Weg in verschiedene Industriegebiete gemacht haben sollen, um dort Straftaten zu begehen.



Am 22.11.2023 konnte im Zuge von verdeckten Maßnahmen beobachtet werden, wie zwei der Tatverdächtigen mit einem bis zu diesem Zeitpunkt nicht im Fokus der Ermittlungen stehenden 37-Jährigen mit zwei Autos nach Backnang fuhren. Hier wurden die drei Männer in der Nacht festgenommen, nachdem sie einen Zigarettenautomaten im Bereich Winnender Straße/Im Kusterfeld aufgebrochen hatten. Hierbei wurde neben dem Diebesgut auch das Aufbruchwerkzeug aufgefunden. Bei der anschließenden Durchsuchung des von den Tatverdächtigen genutzten Zimmers in der Unterkunft in Weinsberg konnte zudem weiteres Diebesgut festgestellt werden.



Bislang werden der Tätergruppierung insgesamt 31 Einzeltaten vorgeworfen. Der Schwerpunkt lag hierbei mit 14 Taten im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Heilbronn. Die Männer stehen im Verdacht, weitere Taten unter anderem in den Bereichen Bietigheim-Bissingen, Pforzheim und Stuttgart begangen zu haben.



Die drei Festgenommenen wurden am 23.11.2023 auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn einem Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehle unter anderem wegen des Verdachts des schweren Bandendiebstahls und setzte diese in Vollzug. Die drei Männer wurden in verschiedene Justizvollzugsanstalten in Baden-Württemberg überstellt.



Der 42-jährige Mittäter wurde am 30.11.2023 durch die Kriminalpolizei Ulm in Ulm festgenommen. Auch er wurde nach richterlicher Vorführung in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.



"Insbesondere die konsequente und zeitnahe Inhaftierung stellt ein deutliches Signal eines wehrhaften Rechtsstaats in Richtung solcher Gruppierungen dar. Im Zweifel setzen sich die Täter dem Risiko einer nicht unerheblichen Haftstrafe aus." betont der Leitende Oberstaatsanwalt der Staatsanwaltschaft Heilbronn, Dr. Frank Schwörer.



Nach bisherigen Erkenntnissen ist es gelungen, durch die Maßnahmen die Aufbruchsserie zu beenden.