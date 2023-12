Heilbronn/Stuttgart: Fred Söhner ist neuer Chef der Kriminalpolizei beim Polizeipräsidium Heilbronn Kriminaldirektor Fred Söhner wurde am Mittwoch, den 29.

Heilbronn (ots) - November 2023, von Landespolizeipräsidentin Dr. Hinz in Stuttgart zum neuen Leiter der Kriminalpolizeidirektion des Polizeipräsidiums Heilbronn bestellt.



Der im Neckar-Odenwald-Kreis geboren und aufgewachsene Fred Söhner begann seine Polizeikarriere im Jahr 1988 im mittleren Polizeivollzugsdienst. Bis zu seinem Aufstieg in den gehobenen Polizeivollzugsdienst arbeitet er unter anderem beim Polizeiposten Asperg sowie in verschiedenen Dezernaten und Stellen bei der Kriminalpolizei Ludwigsburg. Nach dem Studium an der Hochschule für Polizei in Villingen Schwenningen war er als Leiter der Führungsgruppe und stellvertretender Leiter des Polizeireviers Heilbronn eingesetzt. Es folgten weitere Stationen bei der Landespolizeidirektion Stuttgart und beim Landeskriminalamt. Nach dem Aufstieg in den höheren Polizeivollzugsdienst im Jahr 2007 arbeitete er als Leiter der Kriminalpolizeiinspektion 2 bei der ehemaligen Polizeidirektion Heilbronn und war dort unter anderem für die Bearbeitung von Rauschgiftkriminalität, Raub- und Eigentumsdelikten sowie Organisierte Kriminalität verantwortlich. Nach zwei Jahren wechselte er in den Hohenlohekreis und übernahm dort für vier Jahre die Leitung der Kriminalpolizei der damaligen Polizeidirektion Künzelsau. Von 2012 bis Ende 2013 verschlug es ihn in den nächsten Landkreis des Polizeipräsidiums Heilbronn, als er die Leitung des Führungs- und Einsatzstabes sowie die Stelle des stellvertretenden Dienststellenleiters der Polizeidirektion Tauberbischofsheim im Main-Tauber-Kreis übernahm. Nach der Polizeireform im Jahr 2014 wechselte Fred Söhner zum neu gegründeten Polizeipräsidium Heilbronn und übernahm für die folgenden vier Jahre die Dienstgeschäfte des Leiters der Kriminalpolizeiinspektion 7, der unter anderem der mit der Reform neu eingerichtete Kriminaldauerdienst zugeordnet ist. Im Jahr 2018 folgte der Wechsel in die Landeshauptstadt zum Landeskriminalamt, wo er bis Ende Februar 2021 stellvertretender Leiter der Abteilung 7 - Einsatz- und Ermittlungsunterstützung - war. Im März 2021 kam Kriminaldirektor Fred Söhner als Leiter der Führungsgruppe der Kriminalpolizeidirektion wieder zurück zum Polizeipräsidium Heilbronn.



Bereits seit der Pensionierung seines Vorgängers Thomas Schöllhammer im Mai diesen Jahres führte er kommissarisch die Amtsgeschäfte des Leiters der Kriminalpolizei. Nun wurde dem 56-Jährigen diese verantwortungsvolle Aufgabe offiziell übertragen. "Mit der Bestellung von Fred Söhner zum neuen Kripo-Chef und der baldigen Beförderung zum Leitenden Kriminaldirektor ist meine starke Führungsmannschaft komplett. Mit geballter Kompetenz und jahrelanger kriminalpolizeilicher Erfahrung sowohl auf Ebene des Polizeipräsidiums Heilbronn als auch beim Landeskriminalamt Baden-Württemberg ist Fred Söhner wie geschaffen für diese Aufgabe", freut sich Polizeipräsident Frank Spitzmüller.