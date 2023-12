Ilsfeld: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht Unbekannte verschafften sich am Freitagmorgen unberechtigt Zutritt zu einem Haus in Ilsfeld.

Heilbronn (ots) - Zwischen 8.30 Uhr und 10.50 Uhr öffneten der oder die Täter gewaltsam die Terrassentüre des Gebäudes in der Zabergäustraße und gelangten so ins Innere. Hier wurden alle Räumlichkeiten, Schränke und Schubladen durchsucht und Schmuck entwendet. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07062 915550 an den Polizeiposten Ilsfeld.