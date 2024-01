Heilbronn: Betrunken von Straße abgekommen und mit Ampel kollidiert Über 1,7 Promille zeigte ein Atemalkoholmeßgerät am frühen Montagmorgen in Heilbronn an.

Heilbronn (ots) - Gegen 3.30 Uhr war ein 32-Jähriger mit seinem Mercedes in der Fügerstraße unterwegs, als er im Kreuzungsbereich mit der Gottlieb-Daimler-Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Hier kollidierte der Mercedes mit einer Fahrradampel. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem Pkw-Fahrer eine mögliche Alkohohlbeeinflussung fest, weshalb ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Nachdem dieser den Wert von über 1,7 Promille anzeigte, musste der Mann die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde einbehalten. Der verursachte Sachschaden wird auf circa 12.000 Euro geschätzt.



Heilbronn: Zeugen nach Unfallflucht gesucht



Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am vergangenen Wochenende in Heilbronn und flüchtete anschließend. Die 32-Jährige Besitzerin eines Toyotas hatte diesen am Freitagabend gegen 19.30 Uhr auf dem Parkplatz einer Grundschule in der Ludwigsburger Straße abgestellt. Als sie am nächsten Morgen gegen 9.40 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrte stellte sie fest, dass die linke Fahrzeugfront von einem anderen Verkehrsteilnehmer beschädigt wurde. Am Toyota konnten rote Lackantragungen gesichert werden. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zum Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 204060 an das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen.



Heilbronn: Fahrzeug beschädigt und abgehauen - Wer hat etwas gesehen?



Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug in der vergangenen Woche in Heilbronn und flüchtete anschließend. Ein 22-Jähriger hatte seinen Mazda am frühen Donnerstagmorgen gegen 2 Uhr am Straßenrand in der Schellengasse abgestellt. Als er am Freitagabend gegen 17 Uhr zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er den Schaden an der vorderen Stoßstange fest. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 74790 an das Polizeirevier Heilbronn.



Pfaffenhofen: Unfall mit hohem Sachschaden



Sachschaden in Höhe von circa 68.000 Euro ist das Ergebnis eines Unfalls am Montagnachmittag in Pfaffenhofen. Gegen 16.50 Uhr war ein 44-Jähriger mit seinem Audi in der Heilbronner Straße unterwegs. Nachdem er in die Hauptstraße abgebogen war, geriet er aus bisher unbekannter Ursache mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand geparkten Renault. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls nach hinten auf einen Nissan geschoben, welcher im Anschluss mit einem Skoda kollidiert und diesen wiederum auf eine Hauswand schob. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.



Erlenbach: 20.000 Euro Schaden nach Kellerbrand



Vermutlich ein defekter Akku war der Auslöser eines Kellerbrands am Montagabend in Erlenbach. Gegen 17.10 Uhr stellten die Bewohner eines Einfamilienhauses im Bachweg bei der Rückkehr von ihrem Neujahrsspaziergang fest, dass es aus dem Keller qualmte. Die zunächst eigenständig durchgeführten Löscharbeiten wurden durch die eingetroffene Feuerwehr übernommen und der Brand konnte zeitnah gelöscht werden. Verletzt wurde niemand.



Neckarsulm: Besitzer von silbernem VW nach Unfall gesucht



Nachdem ein 39-Jähriger am Samstagmorgen in Neckarsulm beim Aussteigen aus seinem BMW einen VW beschädigte, wird dessen Besitzer gesucht. Gegen 10.15 Uhr fuhr der BMW-Fahrer auf den Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Rötelstraße und berührte beim Einparken den rechts neben ihm geparkten VW. Nach dem Unfall hängte der 39-Jährige einen Zettel mit seiner Erreichbarkeit unter den Scheibenwischer und begab sich anschließend ins Einkaufszentrum um den Besitzer des beschädigten Fahrzeugs ausrufen zu lassen. Als er hiernach wieder auf den Parkplatz kam, war der VW nicht mehr vor Ort. Daher wird nun die Fahrerin oder der Fahrer des VW gesucht. Dieser soll vermutlich ein silberner Passat mit Heilbronner Kennzeichen sein und müsste an der hinteren linken Türe beschädigt sein.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Neckarsulm unter der Telefonnummer 07132 93710 entgegen.



Ellhofen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht



Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am vergangenen Donnerstag in Ellhofen und flüchtete anschließend.

Gegen 14.10 Uhr hatte ein 65-Jähriger seinen BMW auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in der Edekastraße abgestellt. Als er gegen 15.15 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er Beschädigungen an der rechten Fahrzeugfront fest. Der Verursacher hatte sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07062 915550 an das Polizeirevier Weinsberg.