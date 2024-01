Krautheim: Schultür durch Feuerwerk beschädigt Unbekannte beschädigten zwischen Samstagmittag und Sonntagmittag die Türe einer Schule in Krautheim.

Heilbronn (ots) - Zwischen 12 Uhr und 11.30 Uhr zündeten die Täter einen Feuerwerkskörper im Bereich der Eingangstüre der Realschule in der Götzstraße. Durch die Explosion splitterten Teile des Außenputzes ab und es entstand ein Riss in der doppelt verglasten Türe. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen der Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich beim Polizeiposten Krautheim, Telefon 06294 234, zu melden.



Forchtenberg: Vandalismus - Zeugen gesucht



Zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen randalierten Unbekannte in Forchtenberg und verursachten circa 1.000 Sachschaden. Im Zeitraum von 16 Uhr und 10.15 Uhr hielten sich die Täter an einer Parkbank im Bonholzweg in der Nähe der Weinberge auf. Dort zerschlugen sie Glasflaschen, zündeten Feuerwerkskörper und rissen eine Hundestation mit Mülleimer und Tüten aus der Verankerung. Des Weiteren wurden zwei Verkehrsschilder abgeknickt und in ein Gebüsch geworfen. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Niedernhall, Telefon 07940 8294, zu melden.



Öhringen: Zigarettenautomat versucht aufzubrechen - Zeugen gesucht



Ein Unbekannter Mann versuchte am frühen Sonntagmorgen einen Zigarettenautomaten in Öhringen aufzubrechen. Gegen 3.50 Uhr meldete ein Zeuge, dass er soeben beobachten konnte, wie sich eine Person an dem Zigarettenautomaten in der Schillerstraße zu schaffen machte. Als der bärtige und circa 1,7 Meter große Mann angesprochen wurde, flüchtete er. Die Fahndung nach dem Täter verlief erfolglos. Die Ermittlungen wegen des versuchten Aufbruchs wurden durch das Polizeirevier Öhringen aufgenommen. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Öhringen, Telefon 07941 9300, in Verbindung zu setzen.



Bretzfeld-Dimbach: Zigarette führt zu Feuer



Vermutlich eine glimmende Zigarette löste am frühen Samstagmorgen einen Brand in einer Asylbewerberunterkunft in Bretzfeld-Dimbach aus. Gegen 4.15 Uhr wurde die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei über einen Gebäudebrand in der Willsbacher Straße informiert. Die Feuerwehr konnte den Brand zeitnah löschen. Vermutlich brach das Feuer durch eine glimmende Zigarette in einem Aschenbecher aus, welche weitere Zigaretten entzündete. Der Sachschaden wird auf circa 100.000 Euro geschätzt.