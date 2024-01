Weikersheim: Gartenzäune beschädigt - Zeugen gesucht In der Neujahrsnacht wurden zwei Gartenzäune in Weikersheim im Zeitraum zwischen 2.30 Uhr und 6.30 Uhr durch einen bislang Unbekannten beschädigt.

Heilbronn (ots) - Die beiden Zäune befinden sich im Tulpenweg und dem Uferweg. Zeugen, die Angaben zum Verursacher machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 zu melden.



Wertheim: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht



Unbekannte verschafften sich in der Zeit zwischen Samstag, 23.12.2023 und Sonntag, 31.12.2023 gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus im Wertheimer Ortsteil Reicholzheim. Im Haus, welches sich in der Straße "Am Felder" befindet, wurden sämtliche Räume durchsucht. Der Wert des Diebesguts ist bislang nich bekannt. Die Polizei Wertheim bittet Zeugen, welche im oben genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 09342 91890 zu melden.