Tauberbischofsheim: Zeugen nach Einbruch in Sportheim gesucht Unbekannte verschafften sich in der letzten Woche gewaltsam Zutritt zu einem Sportheim in Tauberbischofsheim.

Heilbronn (ots) - Zwischen Samstagnachmittag, 14 Uhr, und Dienstagvormittag, 11 Uhr, schlugen die Täter eine Scheibe des Gebäudes im Stadionweg ein und gelangten so ins Innere. Anschließend öffneten sie einige Schubladen und Schränke und entwendeten einen Fernseher mit einer Bildschirmdiagonalen von 1,80 Meter. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, oder Angaben zum Verbleib des Diebesguts machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.