Zwischen Buchen und Eberstadt: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht Am Samstag, 02.12.2023, gegen 10:15 Uhr, befuhr der geschädigte 57-jährige Fahrzeugführer eines Pkw Seat Ibiza die Landesstraße 582 von Buchen in Richtung Eberstadt.

Heilbronn (ots) - An der Einmündung der Schwedensteinstraße bog er nach links in Richtung Hettingen ab.

Während des Abbiegevorgangs überholte ein anderes Fahrzeug den Geschädigten und es kam zur Kollision. Der 12-jährige Beifahrer im Pkw Seat wurde durch den Unfall leicht verletzt, während der Fahrer unverletzt blieb. Am Seat entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Nach dem Unfall unterhielten sich die beiden Fahrzeugführer. Der Unfallverursacher sicherte dem Geschädigten zu, sich bei ihm zu melden, was bisher jedoch nicht geschah.

Der ca. 30-jährige männliche Unfallverursacher war mit einer Beifahrerin in einem roten Pkw der Marke Jeep unterwegs, an welchem ein Kennzeichen aus dem Landkreis Buchen (BCH) angebracht war. Der Pkw müsste an der Front und der rechten Fahrzeugseite nicht unerheb-lich beschädigt sein.

Zur Klärung der Verkehrsunfallflucht werden Zeugen gesucht, welche sachdienliche Angaben zum Unfallhergang und zum Unfallverursacher bzw. dessen Fahrzeug machen können.

Diese werden gebeten sich beim Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281/9040 zu melden.