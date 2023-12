Heilbronn: Unfall verursacht und abgehauen - Zeugen gesucht Eine bisher unbekannte Person verursachte am Montagmorgen einen Verkehrsunfall in Heilbronn und flüchtete anschließend.

Heilbronn (ots) - Gegen 5.45 Uhr befuhr der oder die Unbekannte die Kreisstraße 9560 von Heilbronn-Biberach kommend in Richtung Heilbronn-Neckargartach. Hierbei überholte der Fahrzeug-Lenker, trotz Gegenverkehr, eine Kolonne von drei Fahrzeugen. Dabei kollidierte der Überholende auf Höhe der Altböllinger Höfe mit dem mittleren und vorderen in dieselbe Richtung fahrenden Pkws eines 48-Jährigen und eines 42-Jährigen. Anschließend stieß er außerdem mit dem entgegenkommenden Opel eines 24-Jährigen zusammen. Nach dem Unfall floh der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Das Fahrzeug des Flüchtigen müsste starke Beschädigungen an beiden Fahrzeugseiten aufweisen. An der Beifahrerseite sollten weiße, an der Fahrerseite rote Lackantragungen feststellbar sein. Der verursachte Sachschaden wird auf circa 22.000 Euro geschätzt. Da zum Unfallzeitpunkt auf der K9560 reger Berufsverkehr herrschte, hoffte die Polizei auf Zeugen, die Angaben zum Unfall oder dem Verursacher machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 204060 beim Polizeirevier Heilbronn-Böckingen zu melden.



Heilbronn: Mit fast zwei Promille Unfall verursacht



Einen Wert von über 1,8 Promille zeigte der Atemalkoholtest eines 41-Jährigen Autofahrers am frühen Samstagmorgen nach einem Unfall in Heilbronn. Gegen 0.30 Uhr war der Mann mit seinem Kia auf der Theodor-Heuss-Straße in Richtung Klingenberg unterwegs, als er mit seinem Fahrzeug, vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung, nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einem am Straßenrand geparkten Mercedes zusammenstieß. Hierbei entstand an den Pkws Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten eine mögliche Alkoholisierung des 41-Jährigen fest, weshalb der Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Nachdem dieser den Wert von über 1,8 Promille anzeigte, musste der Kia-Fahrer die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde einbehalten. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen.



Heilbronn: Randalierer leistet Widerstand gegen polizeiliche Maßnahmen



Nachdem er am Freitagabend in einem Bistro in Heilbronn randalierte, leistete ein 33-Jähriger Wiederstand gegen die polizeilichen Maßnahmen. Gegen 23.20 Uhr wurden die Beamten alarmiert, da der Mann in der Lokalität in der Weststraße bereits Einrichtungsgegenstände beschädigt hatte. Durch die Polizisten wurde ihm daher zunächst ein Platzverweis erteilt. Diesem kam er allerdings nicht nach und griff stattdessen einen der Beamten an. Daraufhin wurde er zu Boden gebracht und Handschellen angelegt. Auf dem Weg zum Streifenwagen wehrte sich der 43-Jährige gegen die Maßnahme und beschädigte den Streifenwagen. Im weiteren Verlauf fügte der Mann sich selbst mehrere Verletzungen zu, indem er seinen Kopf gegen die Scheibe des Dienstfahrzeuges schlug. Außerdem versuchte er den Fahrer von der Rückbank aus zu treten. Aufgrund der Verletzungen wurde der Randalierer in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurden diese versorgt und eine Blutprobe abgenommen. Da der Mann sich weiterhin in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er anschließend in eine Spezialklinik eingeliefert. Die Polizisten blieben unverletzt. Die Höhe des Schadens am Streifenwagen kann derzeit noch nicht beziffert werden.



Wüstenrot: Jugendlicher zündelt in Schultoilette



Weil ein 15-Jähriger in der Toilette einer Schule in Wüstenrot zündelte, musste das Gebäude kurzfristig geräumt werden. Gegen 11 Uhr löste der Brandalarm des Schulgebäudes in der Löwensteiner Straße aus, nachdem ein Jugendlicher einen Mülleimer in einer Toilette in Brand gesteckt hatte. Daraufhin wurde das Gebäude geräumt. Der brennende Mülleimer wurde von der Feuerwehr gelöscht und nach draußen gebracht. Anschließend konnte der Unterricht fortgesetzt werden. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird auf circa 100 Euro geschätzt. Nun wird geprüft, ob die Kosten des Einsatzes dem 15-Jährigen in Rechnung gestellt werden können.



Heilbronn: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Bäckerei



Unbekannte verschafften sich am Wochenende unberechtigt Zutritt zu einer Bäckerei in Heilbronn. Zwischen Samstagnachmittag, 14.30 Uhr, und Sonntagnachmittag, 15 Uhr, gelangten der oder die Täter auf bisher unbekannte Weise ins Innere des Gebäudes in der Gerberstraße. Hier wurde im Anschluss ein Tresor gewaltsam geöffnet und Bargeld im niedrigen vierstelligen Eurobereich entwendet. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.



Heilbronn: Frontscheinwerfer von VW gestohlen - Zeugen gesucht



Eine unbekannte Person entwendete am Wochenende die Frontscheinwerfer eines VW Scirocco in Heilbronn. Zwischen Samstagabend, 23 Uhr, und Sonntagmorgen, 8.30 Uhr machte sich der Täter oder die Täterin an dem am Friedensplatz geparkten Fahrzeug zu schaffen. Gewaltsam wurde zunächst die Frontstoßstange entfernt und anschließend die Scheinwerfer entwendet. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zum Verbleib des Diebesguts machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 74790 an das Polizeirevier Heilbronn.



Heilbronn-Sontheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht



Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro verursachte eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Freitagmorgen in Heilbronn-Sontheim und flüchtete anschließend. Gegen 10.20 Uhr parkte eine 68-Jährige ihren VW Golf vor einem Laden in der Hauptstraße um ein Paket bei der Post abzugeben. Als die Frau gegen 10.30 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrte, bemerkte sich den Schaden an der Fahrertüre. Der Verursacher oder die Verursacherin hatte sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern oder die Polizei zu informieren. Aufgrund von Lackantragungen an dem VW wird davon ausgegangen, dass das Verursacherfahrzeug rot ist. Wer kann Angaben zum Unfallhergang oder dem Verursacher machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 entgegen.



Untereisesheim: Zeugen nach Einbruch in Discounter gesucht



Unbekannte verschafften sich am frühen Sonntagmorgen unberechtigt Zutritt zu einem Discounter in Untereisesheim. Gegen 0.45 Uhr hebelten zwei Personen die Eingangstüre der im Discounter untergebrachten Bäckereifiliale auf und gelangten so ins Innere. Eine Zeugin stellte die beiden Unbekannten im und am Objekt fest und sprach sie durch Zurufen an. Daraufhin entfernten sich die Täter zu Fuß in Richtung Bad Wimpfen. Trotz einer umgehend eingeleiteten Fahndung konnten die Personen nicht mehr angetroffen werden. Im Gebäude wurden im Anschluss mehrere geöffnete Geldkassetten und ein fehlender Tresor festgestellt werden. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden.



Eppingen: Immer wieder Geschwindigkeitsverstöße an Unfallschwerpunkt



In den letzten Wochen führten Beamte des Polizeirevier Eppingen auf der Kreisstraße 2149 zwischen Mühlbach und Eppingen vermehrt Geschwindigkeitskontrollen durch. Auf der als Unfallschwerpunkt bekannten Strecke stellten sie hierbei regelmäßig Geschwindigkeitsverstöße fest. Zuletzt am 29. November, als drei Verkehrsteilnehmer die erlaubte Geschwindigkeit von 70 km/h um 21, 31 und 32 km/h überschritten. Auch in Zukunft wird die Eppinger Polizei einen Schwerpunkt auf Geschwindigkeitsüberprüfungen an diesem Unfallschwerpunkt legen.