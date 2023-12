Zweiflingen: Frau bei Verkehrsunfall tödlich verletzt Ein Linienbus und ein Fiat kollidierten am Montagnachmittag auf der Landesstraße 1050 zwischen Zweiflingen und Friedrichsruhe.

Heilbronn (ots) - Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr die Lenkerin des Busses gegen 14.25 Uhr vom Kreisverkehr Friedrichsruhe in Richtung Zweiflingen. Vermutlich kam sie aufgrund von Glätte in einer Linkskurve nach links den Gegenverkehr und der Bus kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Fiat Punto. Hierdurch wurde der Pkw gedreht und landete auf dem Dach. Die Fahrerin wurde durch den Zusammenstoß aus ihrem Auto geschleudert und so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Die Fahrerin des Busses erlitt leichte Verletzungen. Im Linienbus befanden sich keine weiteren Personen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.