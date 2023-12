Öhringen: Räuberischer Diebstahl mit Messer Der 38-jährige Tatverdächtige entwendete mehrere Flaschen Vodka und drohte Mitarbeiterinnen anschließend mit einem Messer.

Heilbronn (ots) - Am Montagabend gegen 20.15 Uhr entwendete der Tatverdächtige sieben Vodka-Flaschen aus einem Supermarkt im Haagweg in Öhringen. Zwei Mitarbeiterinnen kannten den 38-Jährigen bereits und versuchten ihn zu stellen. Dabei drohte er ihnen mit einem Messer, riss sich los und versuchte zu flüchten. Ein Kunde konnte den Vorfall ebenfalls beobachten und hielt den Tatverdächtigen auf dem Boden fest. Dieser drohte erneut mit seinem Messer, konnte durch die alarmierten Polizeibeamten jedoch fixiert, beruhigt und nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen werden. Verletzt wurde niemand.



Sindeldorf: Leichtverletzte Person nach Unfall

Bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag bei Sindeldorf wurde eine Person verletzt. Ein 54-Jähriger war gegen 15.30 Uhr in seinem Suzuki auf der Kreisstraße 2320 aus Richtung Sindeldorf unterwegs und wollte anschließend auf die Landesstraße 1046 abbiegen. Dabei übersah er wohl eine von rechts kommende Opel-Fahrerin, so dass es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Die Opel-Fahrerin zog sich dabei leichte Verletzungen zu und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstanden Schäden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Der Opel musste abgeschleppt werden.



Künzelsau: Unfall mit starker Alkoholisierung

Am Montagnachmittag ereignete sich in Künzelsau ein Verkehrsunfall mit einer stark alkoholisierten Person am Steuer. Ein 48-Jähriger war gegen 15.20 Uhr in seinem Kia auf dem Goldberg aus Richtung Taläcker in Richtung Gaisbach unterwegs. Hierbei konnte er vermutlich den Abstand zu einer vorausfahrenden Renault-Fahrerin nicht richtig einschätzen und fuhr ihr mit geringer Geschwindigkeit hinten auf. Während der Unfallaufnahme wurde ein Atemalkoholvortest durchgeführt, bei welchem der 48-Jährige einen Wert von zwei Promille aufwies. Insgesamt entstanden Schäden in Höhe von etwa 500 Euro. Verletzt wurde niemand. Der 48-Jährige musste in Begleitung der Polizeibeamten zur Blutentnahme ins Krankenhaus, Der Führerschein des betrunkenen Mannes wurde beschlagnahmt.