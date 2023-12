Freudenberg: Badzubehör im fünfstelligen Euro-Bereich gestohlen Unbekannte verschafften sich am vergangenen Wochenende unbemerkt Zutritt zu einer Firma in Freudenberg und entwendeten Badzubehör.

Heilbronn (ots) - Die Täter gelangten über zwei Tore in den Innenraum des Werks in der Hauptstraße. Aus einem Lagerraum entwendeten sie mehrere Paletten mit Spültischen und Badarmaturen im Wert von mehreren zehntausend Euro. Hierzu benutzen sie einen vor Ort befindlichen Gabelstapler. Vermutlich wurde die Ware in ein größeres Transportfahrzeug geladen und weggefahren. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09345 241 beim Polizeiposten Külsheim zu melden.



Lauda-Königshofen: Mann bei Unfallflucht leicht verletzt



Die Polizei sucht Zeugen, nachdem am Montag zwei Lkws in Lauda-Königshofen mit ihren Außenspiegeln kollidierten. Ein bisher unbekannter Lkw-Fahrer war gegen 6.45 Uhr auf der Bundesstraße 290 von Königshofen in Richtung Lauda unterwegs. Kurz vor dem Ortausgang Königshofen kam er in einer langgezogenen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn, wo gerade ein 55-Jähriger mit seinem Lkw mit Tankaufbau fuhr. Die Außenspiegel der beiden Fahrzeuge kollidierten, sodass die Seitenscheibe des Tank-Lasters in die Fahrerkabine gedrückt wurde. Hierdurch erlitt der 55-Jährige leichte Verletzungen. Der Unbekannte flüchtete von der Unfallstelle. Er wird als männlich und dünn beschrieben und war mit einem weißen Hängerzug des Herstellers Scania unterwegs. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 8410 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.



Niederstetten: Silberner Pkw flüchtet nach Unfall



Sachschaden von mehreren hundert Euro entstand am Montagnachmittag bei Niederstetten bei einem Verkehrsunfall. Ein 44-Jähriger war mit seiner Mercedes B-Klasse gegen 16.30 Uhr auf der Landesstraße 1020 von Niederstetten in Richtung der Bundesstraße 290 unterwegs. Zu diesem Zeitpunkt kam dem Mann ein unbekannter silberfarbener Pkw entgegen, der auf die Gegenspur geriet. Hierdurch kollidierten die Außenspiegel der Fahrzeuge miteinander. Am Mercedes entstand Sachschaden von rund 500 Euro und der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 entgegen.



Bad Mergentheim: 17.000 Euro Schaden an vier Fahrzeugen



Vermutlich aufgrund von Unaufmerksamkeit beschädigte ein 55-Jähriger am Montagnachmittag seinen Lkw und drei weitere Fahrzeuge in Bad Mergentheim. Der Mann befuhr gegen 15 Uhr den Erlenbachweg von Igersheim kommend. Hier kam er zu weit nach rechts und touchierte einen geparkten Peugeot auf der gesamten linken Fahrzeugseite. Danach fuhr er gegen das Heck eines ebenfalls ordnungsgemäß geparkten Mitsubishi, der durch den Aufprall auf einen Ford geschoben wurde. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von rund 17.000 Euro. Verletzt wurde niemand.