Heilbronn: Beschlagene Scheiben Ursache für Unfall mit einem Verletzten Vermutlich weil seine Frontscheibe beschlug, verursachte ein 21-Jähriger am Montagmorgen mit seinem Fahrzeug einen Unfall in Heilbronn.

Heilbronn (ots) - Der junge Mann fuhr kurz vor 7 Uhr aus einer Tiefgarage in die Frida-Schuhmacher-Straße ein. Als er mit seinem Seat einige Meter gefahren war, beschlug die Frontscheibe, weshalb er am linken Fahrbahnrand anhalten wollte, um die Scheibe mittels Innenraumbelüftung frei zu bekommen. Bei diesem Fahrmanöver übersah er einen dort ordnungsgemäß geparkten Opel. Der Seat kollidierte mit dem Opel, überschlug sich und blieb auf dem Fahrzeugdach liegen. Der Fahrer konnte sich mit Hilfe von Ersthelfern aus dem Pkw befreien. Er wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste im Krankenhaus vorstellig werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 14.000 Euro. Der Seat war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.



Schwaigern: Technischer Defekt Ursache für Brand



Vermutlich ein technischer Defekt an einer selbstheizenden Bettdecke war die Ursache für einen Brand am Montagabend in Schwaigern. Gegen 20.30 Uhr entzündete sich die Decke in einem Gebäude in der Paul-Gerhardt-Straße. Als die Flammen bereits auf die Matratze übergegriffen hatten, trug die 99-jährige Bewohnerin kurzerhand die Matratze nach draußen auf den Balkon, wo sie kontrolliert abbrannte. Durch die Feuerwehr wurde die Wohnung anschließend gelüftet und die fast 100-Jährige konnte in ihre vier Wände zurückkehren. Die Seniorin wurde nicht verletzt.



Nordheim: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht



Unbekannte verschafften sich am Montag unberechtigt Zutritt zu einer Wohnung in Nordheim. Zwischen 12.30 Uhr und 19.50 Uhr brachen der oder die Täter die Terrassentüre der Wohnung in der Klosterstraße auf und gelangten so ins Innere. Hier wurden im Anschluss diverse Schränke und Behältnisse geöffnet und mehrere Uhren, Bargeld und zwei Schreckschusswaffen entwendet. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zum Verbleib der gestohlenen Gegenstände machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 104 4444 an die Kriminalpolizei Heilbronn.



Neckarsulm: Zwei Tresore gestohlen - Zeugen gesucht



Unbekannte entwendeten in der Nacht von Sonntag auf Montag zwei Tresore in Neckarsulm. Zwischen Sonntagabend, 19.15 Uhr und dem nächsten Morgen, 6.30 Uhr, öffneten der oder die Täter mit Gewalt die Eingangstüre zu einem Wohngebäude in der Neckarstraße. So gelangten sie in den Rezeptionsbereich einer Zimmervermietung, welcher sich im Erdgeschoss des Hauses befindet. Anschließend wurden zwei Möbeltresore entwendet. Der verursachte Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden.