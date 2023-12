Warnmeldung der Polizei: Betrügerische Handwerker in Wertheim unterwegs Am heutigen Tag klingelte Unbekannte bei zwei Seniorinnen in Wertheim und gab sich als Handwerker aus.

Heilbronn (ots) - Gegen 15 Uhr wurde ein Unbekannter in der Straße "Unterm Neuberg" bei einer Dame vorstellig und gab an, dass er wegen eines Wasserrohrbruchs in der Nachbarschaft in den Keller müsse. Als der Mann das Haus wieder verlassen hatte stellte die Frau fest, dass Teile ihres Schmucks fehlten. Auch bei einer 92-Jährigen in der Maintalstraße gaben sich zwei Männer gegen 14.30 Uhr als Handwerker aus und wollten das Wasser wegen eines Rohrbruchs im Ort abstellen. Ob auch hier etwas entwendet wurde ist derzeit noch nicht klar. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09342 91890 beim Polizeirevier Wertheim zu melden.



Grundsätzlich rät die Polizei dazu, fremden Personen keinen Einlass in die eigenen vier Wände zu gewähren. Seien Sie stets misstrauisch, wenn Ihnen Notlagen vorgetragen werden oder vermeintliche Handwerker plötzlich vor der Tür stehen. Fragen Sie bei Ihrer Hausverwaltung nach, ob diese Handwerker beauftragt hat.

Sollten Sie dennoch Personen Zutritt gewähren, lassen Sie sich eine Auftragsbescheinigung oder einen Ausweis zeigen und fotografieren Sie diesen gegebenenfalls. Schließen Sie eigenständig die Haustür hinter sich, damit keine weiteren Personen unbemerkt in die Wohnung gelangen können. Lassen Sie nicht zu, dass sich die Personen alleine in Räumen aufhalten. Informieren Sie im Zweifel Nachbarn oder Angehörige und die Polizei über 110.

Weitere Informationen und Präventionshinweise zum Thema finden sich hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/trickdiebstahl-in-wohnungen