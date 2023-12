A6 / Bad Rappenau: Auf einen LKW aufgefahren Am Mittwochmorgen kollidierte ein Auto mit einem Lkw auf der Autobahn 6 bei Bad Rappenau.

Heilbronn (ots) - Gegen 9 Uhr war ein 54-Jähriger mit seinem Audi auf der A6 in Richtung Heilbronn unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Sinsheim-Steinsfurt und Bad Rappenau fuhr er mit seinem Wagen auf einen vorausfahrenden Lkw auf. Durch den Zusammenstoß wurde der Autofahrer leicht verletzt. Er musste zur Behandlung der Verletzungen durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Während der Unfallaufnahme und des Rettungseinsatzes kam es zu Beeinträchtigungen des Verkehrs auf der Autobahn in Fahrtrichtung Heilbronn. Sämtliche Fahrbahnen waren gegen 11 Uhr geräumt und wieder befahrbar. Wie es zu dem Auffahrunfall kam ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen.