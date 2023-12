Mosbach: Fahrzeug in Garage gekracht Mit leichten Verletzungen wurden eine 62-jährige Autofahrerin und ihr 66 Jahre alter Beifahrer nach einem Unfall am Mittwochmorgen in Mosbach in ein Krankenhaus gebracht.

Heilbronn (ots) - Die Frau fuhr mit ihrem Opel Meriva gegen 9.45 Uhr auf der Friedrich-Hölderlin-Straße. Zeitgleich fuhr eine 38-Jährige mit ihrem Opel Corsa aus einer Parklücke auf die Straße und übersah dabei vermutlich den Meriva. Der Corsa touchierte das vorbeifahrende Auto, woraufhin die Meriva-Fahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor, nach links von der Straße abkam und über eine angrenzende Mauer fuhr. Der Wagen fuhr einige Meter weiter und prallte schließlich frontal gegen eine Garage. Es entstand Gesamtschaden in Höhe von rund 8.500 Euro.



Osterburken: Fahrradfahrer bei Unfall verletzt



Die Fahrerin eines Pedelecs wurde am Dienstagabend in Osterburken beim Zusammenstoß mit einem Pkw verletzt. Ein 59-jähriger Mercedes-Fahrer war gegen 18.30 Uhr auf der Prof.-Schumacher-Straße unterwegs und wollte nach links in die Römerstraße abbiegen. Vermutlich übersah er dabei die 18-Jährige auf ihrem Fahrrad und kollidierte mit ihr. Die Frau erlitt leichte Verletzungen. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro am Pedelec und dem Mercedes.



Mosbach: Auto beschädigt und abgehauen - Zeugen gesucht



Ein in Mosbach Am Hardberg geparkter Mercedes wurde am Dienstag oder Mittwoch von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Wagen stand zwischen 7 Uhr am Dienstagmorgen und 12 Uhr am Mittwochmittag auf Höhe der Hausnummer 1. Vermutlich touchierte eine unbekannte Person beim Ein- oder Ausparken mit ihrem Fahrzeug die E-Klasse und verursachte so Schaden in Höhe von rund 500 Euro. Da der Unfall nicht gemeldet wurde, sucht die Polizei nun nach Zeugen, die Angaben machen können. Hinweise nimmt das Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 entgegen.