Neckarsulm-Obereisesheim: Audi gestohlen - Zeugen gesucht Unbekannte entwendeten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Neckarsulm-Obereisesheim einen weißen Audi Q7 mit Heilbronner Kennzeichen.

Heilbronn (ots) - Zwischen 18.30 Uhr am Dienstagabend und 7 Uhr am nächsten Morgen öffneten die Täter das in der Einsteinsstraße abgestellte Fahrzeug auf bisher unbekannte Weise und fuhren davon. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zum Verbleib des Pkws machen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 104 4444 entgegen.



Lauffen am Neckar/Nordheim: E-Bikes aus Garagen gestohlen - Wer hat etwas gesehen?



Unbekannte entwendeten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein Pedelec in Nordheim. Zwischen 23 Uhr am Mittwochabend und 6.20 Uhr am nächsten Morgen wuchtete der Täter eine Garagentüre im Silvanerweg auf und nahm das Zweirad der Marke "Cube" mit. Der entstandene Schaden wird auf über 3.000 Euro geschätzt.

Bereits in der Nacht von Montag auf Dienstag wurde aus einer Garage in der Gradmannstraße in Lauffen ein E-Bike gestohlen. Auch hier handelt es sich um ein Zweirad der Marke "Cube", Modell reaction hybrid race. Der Schaden beläuft sich ebenfalls auf über 3.000 Euro. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zum Verbleib der Pedelecs machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07133 2090 an das Polizeirevier Lauffen am Neckar.



Schwaigern: Zeugen nach Unfallflucht gesucht



Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Montagabend in Schwaigern und flüchtet anschließend. Gegen 20.30 Uhr wurden in der Siemensstraße Beschädigungen an einem Zaun und dem Tor einer Firma festgestellt. Vermutlich driftete der unbekannte Fahrzeugführer mit seinem Pkw, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Zaun und dem Tor. Der Verursacher konnte vor Ort nicht mehr angetroffen werden. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07133 2090 an das Polizeirevier Lauffen am Neckar.