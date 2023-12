Öhringen: Nach Unfall davongefahren - Zeugen gesucht Obwohl ein unbekannter Mann am Mittwochnachmittag auf einen von ihm verursachten Unfall aufmerksam gemacht wurde, kümmerte er sich nicht um den Vorfall und fuhr davon.

Heilbronn (ots) - Eine 41-Jährige wollte gegen 16.45 Uhr ihren Dacia vom Parkplatz eines Öhringer Baumarktes in der Straße "Steinsfeldle" ausparken, als sie bemerkte, dass sich der nebenstehende BMW ebenfalls in Bewegung setzte. Um den drohenden Unfall zu vermeiden und den BMW-Fahrer darauf aufmerksam zu machen hielt sie ihren Wagen an und hupte. Dies hielt den Unbekannten jedoch nicht davon ab weiter auszuparken, woraufhin der BMW den Dacia an der Front touchierte. Die 41-Jährige stieg aus um mit ihrem Unfallgegner zu sprechen, dieser ignorierte die Frau jedoch und fuhr einfach davon. Zeugen, die den Unfall beobachten konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 930 0 beim Polizeirevier Öhringen zu melden.