Sicherheitsgurte retten Leben! Wer sich in einem fahrenden Auto nicht anschnallt, begibt sich potentiell in Lebensgefahr.

Heilbronn (ots) - Erst am Montag starb eine Frau bei einem Unfall in Zweiflingen, die keinen Sicherheitsgurt angelegt hatte.

Mehr als ein Viertel aller Verkehrstoten in Deutschland waren laut einer aktuellen Auswertung der Unfallforschung der Versicherer (UDV) nicht angeschnallt.

Einen ungebremsten Sturz aus 10 Metern Höhe würde wohl kaum einer überleben. Solch ein Sturz entspricht einem Aufprall mit einer Geschwindigkeit von lediglich 50 km/h. Bei dieser Aufprallgeschwindigkeit wirkt auf den Körper das 30-fache seines Eigengewichts - bei 70 KG sind das 2,1 Tonnen. Das Sicherheitssystem aus Gurt und Airbag schützt vor solch erheblichen Verletzungen. Der Airbag erhöht den Wirkungsgrad des Gurtes. Ohne Gurt kann ein Airbag tödlich sein.

Nicht vergessen: Auch ungesicherte Tiere oder Gepäck können bei plötzlichen Lenkbewegungen, Bremsungen oder gar einem Aufprall zu gefährlichen Geschossen werden. Daher gilt es zur eigenen Sicherheit und der der Mitfahrer auch diese richtig zu sichern.



Wer den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt während der Fahrt nicht anlegt muss mit einem Bußgeld von 30 Euro rechnen. Der Preis für ein verlorenes Leben ist unbezahlbar. So gilt der Sicherheitsgurt trotz aller technischen Innovationen immer noch als Lebensretter Nummer 1 bei Verkehrsunfällen.



Weitere Infos zum Nachlesen gibt es hier:

no-game.gib-acht-im-verkehr.de/safety