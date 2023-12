Ahorn: Zu schnell auf winterlichen Straßen Donnerstagnacht wurden zwei Personen bei einem Unfall leicht verletzt.

Heilbronn (ots) - Ein 26-jähriger Toyota-Fahrer war gegen 22.30 Uhr auf der Kreisstraße 2839 von Berolzheim kommend in Richtung Angeltürn unterwegs. Aufgrund von Glätte und vermutlich nicht angepasster Geschwindigkeit, kam er mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und im angrenzenden Acker zum Stehen. Hierbei zogen sich der Fahrer und sein 25-jähriger Beifahrer leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst war nicht von Nöten. Der Toyota war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf etwa 5000 Euro. Im angrenzenden Acker entstand kein Schaden.



Wittighausen: Unfall aufgrund Schneeglätte



Sachschaden von insgesamt 13.000 Euro entstand bei einem Unfall am Donnerstagmorgen bei Wittighausen. Der 30-jährige Fahrer eines Mercedes C300DE war gegen 7.45 Uhr auf der Ortsverbindungsstraße von Kirchheim/Bayern in Richtung Hof Lilach unterwegs. Kurz vor dem Ortsschild kam er aufgrund vereister Fahrbahn nach rechts von der Straße ab. Hierbei beschädigte er mehrere Metallzaunfelder am dortigen Löschwasserbehälter. Der Fahrer blieb unverletzt.



Wertheim: Schwer verletzt nach Streitigkeiten



Am Donnerstagabend wurde ein 28-Jähriger in einer Gemeinschaftsunterkunft in Külsheim schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Aufgrund unbekannter Ursache gerieten er und ein 33-Jähriger gegen 18.30 Uhr in Streit, welcher in einer körperlichen Auseinandersetzung endete. Dabei erlitt der 28-Jährige die Verletzungen. Zudem wurde im Obergeschoss von einer bisher unbekannten Person Reizgas eingesetzt. Hierdurch wurden mehrere Bewohner leicht verletzt. Die Ermittlungen dauern an.