Rosenberg-Sindolsheim: Weidezaun schon 20 Mal beschädigt Unbekannte beschädigten in den vergangenen Wochen mehrfach den Weidezaun eines Grundstücks in Rosenberg-Sindolsheim.

Heilbronn (ots) - Die Täter zerschnitten und durchtrennten Stücke des Zauns links und rechts eines Radwegs in Richtung Götzingen und stellten den Strom ab. So konnten mehrere Schafe ungehindert die umzäunte Fläche verlassen und mussten eingefangen werden. Solche Vorfälle ereigneten sich in den vergangenen Monaten in unregelmäßigen Abständen bereits rund 20 Mal. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06291 648770 beim Polizeiposten Adelsheim zu melden.



Walldürn: Mit Schutzplanke kollidiert und geflüchtet



Nachdem ein Unbekannter rund 3.500 Euro Sachschaden an einer Schutzplanke bei Walldürn hinterließ und flüchtete, sucht das Polizeirevier Buchen Zeugen. Der Verursacher befuhr vermutlich zwischen dem 6. und dem 13. November die Bundesstraße 47 in Richtung Rippberg und kam aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab. Hierbei kollidierte das Fahrzeug mit der Schutzplanke. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 06281 9040 vom Polizeirevier Buchen entgegengenommen.



Mosbach: Einbruch in Bürogebäude



Zwei Täter verschafften sich in der Nacht auf Donnerstag Zutritt zu einem Bürogebäude in der Eisenbahnstraße in Mosbach, indem sie zwei Steine in ein Fenster warfen. Die Unbekannten gelangten gegen 1.30 Uhr über das Fenster ins Innere. Dort durchwühlten sie sämtliche Schänke und traten eine Tür ein. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde ein geringer Bargeldbetrag entwendet. Der Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.



Hüffenhardt: Unfall durch Blitzeis



Leichte Verletzungen und ein Pkw mit Totalschaden sind das Ergebnis eines Unfalls am Donnerstagmorgen bei Hüffenhardt. Mehrere Personen meldeten gegen 6 Uhr einen Unfall auf der Landesstraße 590. Der 43-jährige Fahrer eines Dacia Sandero war von Kälbertshausen in Richtung Hüffenhardt unterwegs, als er mit seinem Auto vermutlich aufgrund von Blitzeis nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dort kam er nach rund 20 Metern in einem Graben zum Stehen. Am Pkw entstand Totalschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Der Mann zog sich leichte Verletzungen zu und wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn in Richtung Hüffenhardt gesperrt werden.