Heilbronn-Neckargartach: Zeugen nach Unfallflucht gesucht Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person im November in Heilbronn-Neckargartach.

Heilbronn (ots) - Der Firmenwagen eines Gartencenters war zwischen dem 15. und 22. November auf dem Parkplatz des Gartencenters in der Straße "Neckargarten" abgestellt. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte der Verursacher den Skoda und flüchtet anschließend. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 204060 an das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen.



Neckarsulm: Zwei Verletzte nach Unfall



Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 32.000 Euro sind das Resultat eines Unfalls am Donnerstagabend in Neckarsulm. Gegen 17.45 Uhr war ein 42-Jähriger mit seinem Seat auf der Bundesstraße 27 unterwegs, als er vermutlich aus Unachtsamkeit auf das Heck eines verkehrsbedingt haltenden VW eines 50-Jährigen auffuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW auf einen wiederum davor haltenden Audi aufgeschoben. Bei dem Unfall zogen sich die Fahrer des Seat und des VW leichte Verletzungen zu und wurden ins Krankenhaus gebracht. Ihre Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.