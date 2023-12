Künzelsau: Fußgängerin angefahren und weitergefahren Eine 80-Jährige übersah am Donnerstag vermutlich eine Fußgängerin und erfasste diese mit ihrem Pkw.

Heilbronn (ots) - Die Seniorin befuhr gegen 11.15 Uhr die Straße "Allee" in Künzelsau mit ihrem Opel Zafira, um anschließend nach links in die Stettenstraße abzubiegen. Beim Einbiegen übersah sie wohl eine 37-Jährige, die gerade mit ihrem Einkaufstrolley die Stettenstraße in Richtung Landratsamt überquerte. Durch die Kollision stürzte die 37-Jährige auf den Asphalt, wurde aber nicht verletzt. Die 80-Jährige hielt kurz an, fuhr dann aber weiter. Passanten kümmerten sich um die gestürzte Frau. Die Opel-Lenkerin verständigte die Polizei erst, als sie an ihrer Wohnanschrift angekommen war. Sie muss nun mit einer Anzeige rechnen.