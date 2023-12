Öhringen: Unbekannte brechen in Wohnhaus ein - Zeugen gesucht Unbekannte Täter verschafften sich am Samstag unberechtigt Zutritt zu einer Wohnung in Öhringen.

Heilbronn (ots) - Zwischen 9 Uhr und 21 Uhr gelangten der oder die Täter auf unbekannte Weise in das Wohnhaus in der Gleiwitzer Straße und öffneten gewaltsam die Tür zu einer Wohnung. Anschließend betraten die Unbekannten die Wohnung, sperrten die anwesenden Hunde im Badezimmer ein und entwendeten Diebesgut im Wert von mehreren tausend Euro. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zu Tätern machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 entgegen.



Öhringen: Zeugen nach Einbruch in Wohnhaus gesucht



Am Samstag zwischen 16 Uhr und Mitternacht verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Wohnhaus in Öhringen-Verrenberg. Die Täter öffneten gewaltsam ein Fenster im Erdgeschoss des Hauses im Schmerhäldenweg. Die Einbrecher stiegen durch dieses Fenster in das Wohnhaus und durchsuchten sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Dabei öffneten und durchwühlten die Täter Schränke und Schubladen. Nach bisherigem Kenntnisstand wurden nur Gegenstände mit einem geringen Wert von unter 100 Euro entwendet. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zu Tätern machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 entgegen.



Bretzfeld: Polizei sucht Zeugen nach Diebstahl von E-Bikes



Am frühen Samstagmorgen machte sich eine maskierte Person an mehreren Garagentüren in Bretzfeld-Waldbach zu schaffen. In mindestens einem Fall gelang es dem Unbekannten eine Gartenhütte im Torweg zu öffnen und zwei hochwertige E-Bikes zu entwenden. Bei einer weiteren Gartenhütte wurde beim Versuch dort einzubrechen, die Türe stark beschädigt. Täterhinweise und verdächtige Wahrnehmungen werden vom Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 entgegengenommen.



Kupferzell: Brand einer Heizungsanlage durch technischen Defekt



Am Freitag kam es in Kupferzell-Beltersrot in einem Nebengebäude eines Einfamilienhauses zu einem Brand. Das Feuer wurde vermutlich durch einen Defekt an einem Stellmotor der Heizung verursacht, wodurch es zur Funkenbildung und daraufhin zur Entzündung von gelagertem Anfeuerholz kam. Anwohner konnten am Morgen eine starke Rauchentwicklung aus dem Heizungsgebäude feststellen und die Feuerwehr alarmieren. An der Heizungsanlage und dem Gebäude entstand ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich.