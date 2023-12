Hüffenhardt: Alle vier Reifen an Pkw zerstochen - Zeugen gesucht Nachdem in der Zeit zwischen Sonntag und Montagmorgen vier Reifen eines Skoda Geely in Hüffenhardt beschädigt wurden, sucht die Polizei Zeugen.

Heilbronn (ots) - Das Fahrzeug stand auf einem Parkplatz in der Staugasse, gegenüber einer Pizzeria, geparkt. Zeugen die Hinweise zum bislang unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06262 9177080 mit dem Polizeiposten Aglasterhausen in Verbindung zu setzen.



Mosbach: Mitarbeiterin von Pflegedienst mit Messer verletzt



Ein bislang unbekannter Mann verletzte am Sonntag in Mosbach eine 19-jährige Mitarbeiterin eines Pflegedienstes. Gegen 15.55 Uhr hielt der Unbekannte der Frau in einer Tiefgarage in der Schlossgasse von hinten ein Messer an die Hüfte und bedrohte sie. Die 19-Jährige trat und schlug daraufhin reflexartig um sich und zog sich hierbei mehrere Schnittverletzungen zu, welche in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Der Täter flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 zu melden.

Billigheim: Zwei Fahrzeuge beschädigt - Zeugen gesucht



Durch einen bislang unbekannten Täter oder eine unbekannte Täterin wurden am Samstag in Billigheim-Allfeld zwei Autos beschädigt. In der Zeit zwischen 9 Uhr und 14.30 Uhr schlug der oder die Unbekannte in der Torstraße zunächst mit einem Gegenstand auf die Heckscheibe und die Karosserie eines Suzuki Ignis ein. Danach begab er oder sie sich zu einem Hyundai I10 welcher in der Nähe parkte und schlug hier auf die Seitenscheibe an der Beifaherseite ein. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 3.000 Euro. Zeugen, die Angaben zum Täter machen könne, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 zu melden.



Aglasterhausen: Mehrere Garagen aufgebrochen



Die Polizei in Aglasterhausen sucht Zeugen, nachdem am vergangenen Freitag in vier Garagen eingebrochen wurde. Der oder die Täter verschafften sich in der Zeit zwischen 16.30 und 17.30 Uhr gewaltsam Zutritt zu den Garagen in der Helmstadter Straße und entwendeten hierbei mehrere Werkzeuge und Getränke. Zeugen, die im oben genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 in Verbindung zu setzen.



Höpfingen: Betrunken Unfall verursacht



Am Freitagabend verursachte ein 23-jähriger Autofahrer in Höpfingen einen Verkehrsunfall. Der Mann befuhr gegen 22.10 Uhr die Landesstraße 577 von Bretzingen kommend und wollte an zwei geparkten Fahrzeugen vorbeifahren. Hierbei übersah er vemutlich eine entgenkommende VW-Fahrerin und es kam zum Zusammenstoße der beiden Fahrzeuge. Der Ford des 23-Jährigen prallte im weiteren Verlauf auf einen geparkten BMW und schob diesen auf einen VW-Transporter. Während der Unfallaufnahme konnte durch die Polizeibeamten beim Unfallverursacher neben Ausfallerscheinungen ein deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von deutlich über 2 Promille. Der Mann musste die Polizeibeamten daraufhin zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Sein Führerschein wurde einbehalten. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 20.000 Euro.