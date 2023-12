Neudenau/ L526: Lkw umgekippt Vermutlich aufgrund Unachtsamkeit kam am Montag ein 57-jähriger Lkw-Fahrer bei Neudenau zunächst von der Fahrbahn ab und kippte im weiteren Verlauf auf die Seite.

Heilbronn (ots) - Der 57-Jährige befuhr gegen 14:50 Uhr die Landesstraße 526 von Allfeld in Richtung Untergriesheim. In einer Linkskurve kam der Fahrer mit seinem Gefährt nach rechts in den Grünstreifen. Beim Versuch das Fahrzeug wieder auf die Farbahn zu lenken, kippte der LKW und kam schließlich auf der rechten Fahrzeugseite auf der Fahrbahn zum Liegen. Der Fahrer konnte sich unverletzt aus dem Fahrzeug befreien. Des Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 7.500 Euro. Im Zuge der Bergungsarbeiten musste die L526 für mehrere Stunden voll gesperrt werden.