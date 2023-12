Schöntal: Zeugen nach Unfallflucht gesucht Sachschaden in Höhe von circa 4000 Euro verursachte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker bei einem Unfall in Schöntal.

Heilbronn (ots) - Eine 46-Jährige stellte ihren Seat am Sonntag, den 10. Dezember, gegen 18.30 Uhr am rechten Fahrbahnrand der Honigsteigein Schöntal ab. Als sie am nächsten Morgen gegen 9 Uhr zurückkehrte, stellte sie an dem Fahrzeug deutliche Kratzspuren fest, welche vermutlich auf einen Unfall zurückzuführen sind. Hinweise auf den Unfallverursacher liegen bislang nicht vor. Unfallzeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.



Öhringen: Zeugen nach Diebstahl gesucht



Mehrere hundert Euro Bargeld konnte ein bislang unbekannter Täter am Montag in der Austraße in Öhringen erbeuten. Eine 88-Jährige wurde auf dem dortigen Supermarktparkplatz gegen 13.30 Uhr von einer unbekannten männlichen Person angesprochen. Diese verlangte eine Unterschrift und bettelte um Geld. Als sich die Person wieder entfernte, stellte die 88-Jährige fest, dass ihre Mappe mit Bargeld entwendet wurde.

Der Täter war etwa 20 bis 35 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß, schlank und hatte einen gepflegten Bart sowie kurze schwarze Haare. Außerdem hatte er helle Haut, sprach gebrochen Deutsch und trug eine weiße Jacke, eine schwarze Hose und weiße Schuhe. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 beim Polizeirevier Öhringen zu melden.



Öhringen: Eine Person nach Verkehrsunfall verletzt



Eine Verletzte und hoher Sachschaden sind das Resultat eines Unfalls zwischen zwei PKW am Montag in Öhringen. Eine 49-Jährige befuhr um 14.20 Uhr die Heilbronner Straße in Richtung Unterohrn. Ein 53-Jähriger wollte derweil von der Austraße in die Heilbronner Straße einbiegen. Dabei kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Die 49-Jährige wurde leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.



Pfedelbach: Kind von PKW erfasst und schwer verletzt



Eine 12-Jährige wurde am Montag auf der Unterhöfener Straße in Pfedelbach von einem PKW erfasst und schwer verletzt. An der Einmündung zum Rieslingweg überquerte sie gegen 7 Uhr, vermutlich ohne auf den Verkehr zu achten, die Fahrbahn. Eine 64-Jährige, welche die Unterhöfener Straße in Richtung Baierbach befuhr, konnte trotz eingeleiteter Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die 12-Jährige wurde zunächst vor Ort medizinisch versorgt und anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro.