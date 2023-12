Weikersheim: Polizei sucht Zeugen nach Diebstahl auf einer Baustelle Zwischen Freitag 15 Uhr und Montag 7 Uhr entwendeten unbekannte Täter mehrere Arbeitsgeräte von einer Baustelle in der Kreuzstraße in Weikersheim-Elpersheim.

Heilbronn (ots) - Die Arbeitsgeräte mit einem Gesamtwert von mehreren tausend Euro waren mit Stahlketten und Vorhängeschlössern gesichert. Die Schlösser wurden durch die Täter gewaltsam geöffnet und im Anschluss ebenfalls entwendet.

Wer Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern geben kann, oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990.



Boxberg: Versuchter Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht



Am Montag um 17.30 Uhr gelang es unbekannten Tätern das Fenster eines Einfamilienhauses im Finkenweg in Boxberg gewaltsam zu öffnen. Beim Öffnen des Fensters verursachten die Unbekannten Lärm, wodurch der Hausbesitzer auf diese aufmerksam wurde. Als die Täter versuchten, den Rollladen am Fenster hochzuschieben, wurden sie vom Hausbesitzer überrascht und ergriffen die Flucht. Am Wohnhaus entstand ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Eine Beschreibung der Täter liegt nicht vor.

Wer hat zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zu den Tätern machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 entgegen.