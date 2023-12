Haßmersheim: Unfall mit zwei Verletzten Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von über 30.000 Euro sind das Resultat eines Unfalls am Montagvormittag bei Haßmersheim.

Heilbronn (ots) - Gegen 11.30 Uhr war ein 89-Jähriger mit seinem BMW auf der Landesstraße 588 von Haßmersheim kommend in Richtung Neckarmühlbach unterwegs, als er aus bisher unbekannter Ursache mit seinem Fahrzeug nach links in den Gegenverkehr geriet. Hier kollidierte der BMW mit einem entgegenkommenden LKW eines 55-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß zogen sich der Fahrer des BMW und seine Beifahrerin schwere Verletzungen zu und mussten in Krankenhäuser eingeliefert werden. Das Fahrzeug des 89-Jährigen war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.