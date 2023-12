A6/Bretzfeld: Polizei überprüft Mindestabstand von Lkw - 171 Verstöße Am Dienstagvormittag führte der Verkehrsdienst Weinsberg auf der Autobahn 6 bei Bretzfeld eine Verkehrskontrolle mit dem Schwerpunkt Mindestabstand bei Lkw durch.

Heilbronn (ots) - Zwischen 8 Uhr und 12 Uhr dokumentierten sie das Abstandsverhalten der Lkw-Fahrer zwischen dem Autobahnkreuz Weinsberg und der Anschlussstelle Bretzfeld. In dieser Zeit stellten die Beamten 171 Abstandsverstöße und fünf Verstöße gegen das Überholverbot fest. Unter den Betroffenen befanden sich auch zwei Sattelzugfahrer die gefährliche Fracht geladen hatten. Vier Fahrern wurde nach der Kontrolle die Weiterfahrt untersagt, da die erlaubte Fahrzeughöhe von vier Metern nicht eingehalten wurde, oder die Ladung unzureichend gesichert war. Insgesamt wurden Sicherheitsleistungen von mehr als 4.000 Euro erhoben.



Eppingen: Betrügerinnen erbeuten mehrere tausend Euro



Zwei bisher unbekannte Frauen erbeuteten bei einem Betrug am Dienstagnachmittag in Eppingen mehrere tausend Euro. Gegen 14.30 Uhr war eine 81-Jährige zu Fuß in der Bahnhofstraße unterwegs, als sie von den beiden Frauen angesprochen wurde. Die Unbekannten gaben sich als Heilpraktikerinnen aus und boten der Seniorin an, den Teufel aus ihr auszutreiben. Zur Druchführung der Zeremonie bräuchte man allerdings Bargeld und Goldschmuck. Daraufhin ging die 81-Jährige gemeinsam mit den Frauen zu sich nach Hause um ihre Bankkarte zu holen. Während sie dann, gemeinsam mit einer der Frauen zur Bank ging um Geld abzuheben, blieb die andere Täterin im Haus zurück und sammelte Goldschmuck und Bargeld ein. Anschließend traf man sich in der Danziger Straße. Hier wickelten die Unbekannten das Bargeld und den Schmuck in ein Handtuch und täuschten ein Gebet vor. Nach dem Gebet waren die beiden Frauen plötzlich mit Geld und Gold verschwunden.

Die Frauen werden wie folgt beschrieben:



Täterin 1: Circa 40 bis 50 Jahre alt, dunkelblond, trug einen beigen Mantel und eine dunkle Handtasche

Täterin 2: Circa 60 Jahre alt, trug eine beige Jacke, eine dunkle Hose, eine beige Strickmütze mit Blumenmuster und einen großen karierten Schal.

Beide Frauen sprachen fließend Russisch.



Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zu den beiden Täterinnen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07262 60950 beim Polizeirevier Eppingen zu melden.



Flein: Zeugen nach Einbruch in Mehrfamilienhaus gesucht



Eine bisher unbekannte Person verschaffte sich am Dienstagabend unberechtigt Zutritt zu einer Wohnung in Flein. Zwischen 18 Uhr und 19 Uhr gelangte der Täter oder die Täterin durch Aufhebeln einer Terrassentüre ins Innere des Gebäudes im Wilhelm-Busch-Weg. In der Wohnung wurden anschließend alle Räumlichkeiten durchsucht und Schmuck, Uhren und Bargeld im Wert von mehreren zehntausend Euro entwendet. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07134 9920 an das Polizeirevier Weinsberg.



Talheim: Mann schießt mit Schreckschusswaffe - Polizeieinsatz



Am Dienstagvormittag kam es in Talheim zu einem größeren Polizeieinsatz, nachdem ein Mann mit einer Schreckschusswaffe geschossen hatte. Gegen 11 Uhr meldeten Zeugen der Polizei, dass sie mehrere Schüsse in der Hauptstraße gehört hätten. Es stellte sich heraus, dass ein 34-Jähriger auf seinem Balkon mit einer Schreckschusswaffe geschossen hatte. Die eingesetzten Beamten begaben sich daraufhin zum Zimmer des Mannes. Nachdem dieser auf Klopfen nicht reagierte, wurde die Zimmertüre geöffnet und der 34-Jährige vorläufig festgenommen. In seinen Räumlichkeiten konnte eine Schreckschusswaffe aufgefunden und beschlagnahmt werden. Zur weiteren Klärung der Vorkommnisse musste der Mann die Polizisten auf die Dienststelle begleiten. Nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen wurde er auf freien Fuß entlassen.



Brackenheim-Botenheim: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht



Unbekannte verschafften sich vergangenen Freitag unberechtigt Zutritt zu einem Haus in Brackenheim-Botenheim. Zwischen 16.45 Uhr und 18 Uhr hebelten der oder die Täter ein Fenster im Erdgeschoss des Gebäudes in der Tulpenstraße auf und gelangten so ins Innere. Anschließend wurden die Räumlichkeiten durchsucht und ein geringer Bargeldbetrag entwendet. Der verursachte Sachschaden wird auf circa 800 Euro geschätzt. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07133 2090 beim Polizeirevier Lauffen am Neckar zu melden.