Bad Mergentheim: Unbekannter schlägt mit Bierdose gegen Autoscheibe - Zeugen gesucht Nachdem am Dienstag ein bislang unbekannter Mann in Bad Mergentheim mit einer Bierdose gegen die Scheibe eines Autos schlug und anschließend die Fahrerin an der Weiterfahrt hinderte, sucht die Polizei Zeugen.

Heilbronn (ots) - Die 71-Jährige fuhr gegen 12 Uhr mit ihrem Pkw vom Bahnübergang kommend über den Kreisverkehr in die Herrenwiesenstraße ein. Am dortigen Fußgängerüberweg stand ein Mann, welcher telefonierte. Als sie an ihm vorbeifuhr, schlug er das Mobiltelefon gegen ihr Auto und lief ihrem Fahrzeug auf der Straße schreiend hinterher. Hierdurch mussten andere Autofahrer warten. Nachdem die Frau anhielt, kam der Mann an das Fahrerfenster, schlug mit einer Bierdose dagegen und beschuldigte sie, sein Handy kaputt gemacht zu haben. Da die Frau durch das aggressive Verhalten des Mannes Angst bekam, startete sie ihren Motor und wollte die Fahrt fortsetzen. Hierauf stellte er sich vor ihren Pkw und hinderte sie so am Weiterfahren. Als mehrere Personen auf den Vorfall aufmerksam wurden und ankündigten die Polizei zu verständigen, entfernte sich der Mann in unbekannte Richtung.

Er wird wie folgt beschrieben:

Ca. 165-170 cm groß, südländisches Aussehen, Vollbart, dünne Statur, 20-30 Jahre alt, roter Pulli, dunkle Haare, Kappe oder Mütze



Hinweise nimmt das Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 entgegen.