Neuenstein: Auto beschädigt - Zeugen gesucht Nachdem am Mittwochabend ein unbekannter Verkehrsteilnehmer bei Neuenstein einen VW beschädigte, sucht die Polizei nach Zeugen.

Heilbronn (ots) - Die unbekannte Person war gegen 18 Uhr auf der Landesstraße 1051 zwischen der Neufelser Mühle und Kirchensall unterwegs, als ihr auf Höhe des Aussiedlerhofes eine 46-Jährige in ihrem Golf entgegenkam. Der unbekannte Autofahrer fuhr so weit mittig, dass es zur Berührung der beiden Außenspiegel kam, kümmerte sich aber nicht um den Zusammenstoß, sondern fuhr einfach weiter. Am VW entstand Sachschaden in Höhe von wenigen hundert Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 930 0 entgegen.



Künzelsau: Kind bei Unfall verletzt



Bei einem Verkehrsunfall bei Künzelsau wurde am Mittwochmorgen ein 7-jähriger Junge, der in einem der Fahrzeuge saß verletzt. Eine 37 Jahre alte Frau fuhr gegen 7.45 Uhr in ihrem Cupra auf der B19 in Richtung Gaisbach, als vor ihr ein Baustellenfahrzeug auf die Bundesstraße einbog. Ein hinter dem Cupra in seinem Ford fahrender 20-Jähriger übersah vermutlich, dass der Wagen vor ihm abbremste und kollidierte mit dem Heck des Atecas. Der auf der Rückbank des Cupras im Kindersitz angeschnallte 7-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen und wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 20.000 Euro.