Mosbach: Ein Verletzter bei Unfall Ein Verletzter und Sachschaden in Höhe von circa 3.500 Euro sind das Resultat eines Unfalls am Mittwochmorgen in Mosbach.

Heilbronn (ots) - Gegen 10.20 Uhr war ein 37-Jähriger mit seinem Lkw auf der Neckarelzer Straße, aus Neckarburken kommend in Richtung Aglasterhausen unterwegs. Hierbei befuhr der Mann die linke Spur. Als er auf die rechte Spur wechselte, übersah er vermutlich den hier fahrenden VW T-Cross eines 30-Jährigen woraufhin der Lkw den Pkw an der hinteren rechten Fahrzeugseite touchierte. Hierdurch wurde der VW nach links in den Grünstreifen abgewiesen und kollidierte mit einem Baum. Anschließend kam er auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Der VW-Fahrer zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Eine Behandlung im Krankenhaus war nicht von Nöten.



Mosbach-Neckarelz: Zigarettenautomat aufgebrochen - Zeugen gesucht



Vermutlich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde ein Zigarettenautomat in Neckarelz aufgebrochen. Der oder die Täter machten sich im Schutz der Dunkelheit mit einem Hebelwerkzeug an der Maschine im Hohlweg auf Höhe der Bushaltestelle "Neckarelz Einkaufszentrum" zu schaffen. Bargeld wurde nicht entwendet, da der Automat seit einiger Zeit nur noch mit Kartenzahlung genutzt werden kann. Ob und wie viele Zigaretten entwendet wurden, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.



Walldürn: Zwei Verletzte und hoher Sachschaden bei Unfall



Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 32.000 Euro sind das Resultat eines Unfalls am Mittwochnachmittag in Walldürn. Gegen 16.20 Uhr war eine 35-Jährige mit ihrem VW auf der Schlieterstraße unterwegs. Im Kreuzungsbereich mit der Friedrich-Ebert-Straße übersah sie vermutlich den von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten Pkw eines 55-Jährigen und kollidierte mit diesem. Nach dem Aufprall schleuderte der VW gegen ein Straßenschild und ein Zaungitter in der Schachleiterstraße. Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die 35-Jährige musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Beide am Unfall beteiligten Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.