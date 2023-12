Weinsberg: Wem gehören diese Fahrräder? Am Dienstag wurden in Weinsberg zwei Pedelecs aufgefunden, deren Besitzer nun von der Polizei gesucht werden.

Heilbronn (ots) - Die Räder wurden entlang des parallel zur Bundesstraße 39 verlaufenden Fußweges in der Nähe des Parkplatzes eines großen Supermarktes angerufen. Die Akkus der Fahrräder fehlten. Bei den Pedelecs handelt es sich um ein gelbes Fahrrad der Marke Cube sowie ein schwarz/blaues Rad der Marke Haibike. Die Besitzer oder Personen die Angaben zu diesen machen können, werden gebeten sich - bestenfalls mit einem Eigentumsnachweis - beim Polizeirevier Weinsberg unter der Telefonnummer 07134 9920 zu melden.



Nordheim: Frontalzusammenstoß im Einmündungsbereich



Am Donnerstagmorgen kam es in Nordheim zum Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge. Eine 18-Jährige wollte in ihrem Opel Corsa gegen 7.30 Uhr von der Großgartacherstraße in Richtung Leingarten abbiegen und übersah dabei vermutlich den Opel Combo einer 50-Jährigen die zeitgleich aus Richtung Klingenberg kam. Im Einmündungsbereich prallten beide Fahrzeuge frontal zusammen und hinterließen ein großes Trümmerfeld. Die beiden Autofahrerinnen wurden mit schweren Verletzungen von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Unfallstelle blieb für die Dauer der Bergungsarbeiten bis etwa 9 Uhr gesperrt.