Neudenau: Fahrer eines Volvos mit polnischem Kennzeichen gesucht Nach einem Verkehrsunfall, welcher sich bereits am 24.11.2023 in Neudenau ereignet hat, sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können.

Heilbronn (ots) - Der bislang unbekannte Fahrer befuhr mit einem roten Volvo gegen 22.30 Uhr den Auweg entgegen der Fahrtrichtung, um am Ende in den dortigen Kreisverkehr einzufahren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Audi einer 39-Jährigen. Der Fahrer des Volvos entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen und fuhr in Richtung Siglinger Straße davon. Das Fahrzeug konnte wenig später parkend in der Siglinger Straße durch die Polizei festgestellt werden. Da vom Fahrer jede Spur fehlte, wurde das Auto beschlagnahmt und abgeschleppt. Der Schaden am Audi beläuft sich auf etwa 8.500 EUR.

Nachdem sich bislang noch kein Verantwortlicher gemeldet hat und sich das Fahrzeug weiterhin auf dem Verwahrplatz des Abschleppunternehmens befindet, sucht die Polizei nun Zeugen, die Angaben zum Nutzer des Volvos machen können. Es handelt sich hierbei um einen roten Volvo S40 mit polnischem Kennzeichen. Auffällig ist die blaue Lackierung des linken und rechten Kotflügels. Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07132 93710 an das Polizeirevier Neckarsulm.