Künzelsau: Zeugen nach Unfallflucht gesucht Ein Mercedes wurde am Mittwochnachmittag in Künzelsau von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt.

Heilbronn (ots) - Nun sucht die Polizei nach Zeugen. Die C-Klasse stand zwischen 7 Uhr und 16 Uhr auf einem Parkplatz in der Bergstraße. In diesem Zeitraum wurde der Wagen am Heck beschädigt, ohne dass der Verursacher oder die Verursacherin den Schaden meldete. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 940 0 entgegen.