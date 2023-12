Wertheim: Unfall auf glatter Straße Am frühen Montagmorgen überschlug sich bei Wertheim ein Dacia.

Heilbronn (ots) - Der 54 Jahre alte Fahrer des Wagens war gegen 1.30 Uhr auf der Kreisstraße 2824 in Richtung Urphar unterwegs, als er auf der winterlich glatten Fahrbahn die Kontrolle über sein Auto verlor und von der Straße abkam. Der Duster rutschte in den Grünstreifen und überschlug sich, bevor das Fahrzeug schließlich auf dem Dach liegen blieb. Der 54-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt, das Auto musste jedoch abgeschleppt werden. Der am Fahrzeug entstandene Schaden beläuft sich ersten Schätzungen nach auf rund 10.000 Euro.



Tauberbischofsheim: Unfall im Drive-In



Bei einer Fahrt unter Alkoholeinfluss durch den Drive-In eines Tauberbischofsheimer Fast-Food-Restaurants baute ein 18-Jähriger einen Unfall und flüchtete anschließend. Der junge Mann fuhr am Sonntagabend gegen 22.30 Uhr mit einem Renault Trafic über das Gelände in der Mergentheimer Straße und kollidierte wohl aufgrund seines Alkoholpegels und einer zu hohen Geschwindigkeit mit einem Schutzpoller. Das Fahrzeug wurde durch den Aufprall erheblich beschädigt. Das hielt den 18-Jährigen jedoch nicht davon ab einfach weiterzufahren. Die aus dem Transporter auslaufenden Betriebsstoffe führten relativ schnell zum Wagen, den der junge Mann zwischenzeitlich in der Albert-Einstein-Straße abgestellt hatte. Zeugenaussagen und Kameraaufnahmen vom Gelände des Fast-Food-Restaurants führten zum 18-Jährigen, der einen Atemalkoholwert von über 2 Promille aufwies. Er musste eine Blutprobe abgeben. Da der junge Mann keinen Führerschein besitzt, konnte dieser auch nicht sichergestellt werden. Der Schaden am Renault beläuft sich auf etwa 5.000 Euro. Wie hoch der Schaden am stark beschädigten Schutzpoller ausfällt, kann noch nicht beziffert werden.



Creglingen-Waldmannshofen: Unfallflucht unter Alkohol- und Drogeneinfluss



Am frühen Sonntagmorgen wurden die Bewohner eines Wohnhauses in Creglingen-Waldmannshofen vermutlich durch einen lauten Knall aus dem Schlaf gerissen. Um kurz nach 5 Uhr fuhr ein 43-Jähriger in seinem Mercedes Vito geradeaus über eine T-Kreuzung und prallte gegen die Haustür eines hinter der Kreuzung stehenden Wohnhauses. Der Mann stieg daraufhin aus seinem Wagen aus und entfernte sich zu Fuß von der Unfallstelle. Da er im Auto aber mehrere persönliche Dokumente liegen ließ, konnte er einige Stunden später an seiner Anschrift angetroffen werden. Dabei gab der Mann an, unter Alkohol- und Drogeneinfluss den Unfall verursacht zu haben. Er musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Am Haus und Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 10.000 Euro.