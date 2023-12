Osterburken: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht Zwei bisher unbekannte Personen verschafften sich am Freitagabend unberechtigt Zutritt zu einem Haus in Osterburken.

Heilbronn (ots) - Gegen 20.30 Uhr versuchten die Täter zunächst ein Fenster an der Rückseite des Gebäudes in der Schubertstraße aufzuhebeln. Als dies misslang, warfen sie eine Scheibe im Erdgeschoss ein und betraten das Haus. Im Inneren wurde im Anschluss vermutlich nichts entwendet, da die Alarmanlage ausgelöst wurde. Hierauf wurde ein Nachbar aufmerksam und konnte zwei vermutlich männliche Personen in Richtung der Silcherstraße flüchten sehen. Der Zeuge nahm die Verfolgung der Männer auf, musste diese aber abbrechen, nachdem die Täter mit einem Pkw, vermutlich VW Passat Kombi, in Richtung Bahnhof davonfuhren. Wer hat zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zu den beiden Unbekannten oder dem Fahrzeug machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06281 9040 an das Polizeirevier Buchen.



Mosbach-Diedesheim: Ohne Führerschein Unfall verursacht



Ein 16-Jähriger verursachte am Samstagabend in Mosbach-Diedesheim einen Unfall. Gegen 18.25 Uhr befuhr der Jugendliche mit seinem Roller die Oststraße in Richtung Steige. Zeitgleich war ein 58-Jähriger mit seinem Dacia in der Steige in nördliche Richtung unterwegs. Als der Dacia-Fahrer die Einmündung mit der Oststraße passierte, nahm er plötzlich einen Zusammenstoß wahr. Es stellte sich heraus, dass der junge Mann von der Oststraße nach links in die Steige eingebogen war und mit dem Pkw kollidierte. Da der 16-Jährige laut Zeugen ohne Licht unterwegs war, konnte der 58-Jährige den eigentlich vorfahrtsberechtigten Jugendlichen bei der Vorbeifahrt an der Einmündung nicht wahrnehmen. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 7.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Roller-Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Außerdem verfügte sein Fahrzeug nicht über einen gültigen Versicherungsschutz. Der Roller wurde beschlagnahmt und der Jugendliche muss nun mit einer Anzeige rechnen.



Mosbach: Mit 1,8 Promille im Straßenverkehr unterwegs



Über 1,8 Promille zeigte der Atemalkoholtest einer 42-Jährigen am frühen Samstagmorgen in Mosbach an. Gegen 2 Uhr war die Frau mit ihrem Opel auf Landesstraße 588 von Haßmersheim kommend in Richtung Mosbach unterwegs. Hier wurde eine Polizeistreife auf sie aufmerksam, da sie auffällig langsam fuhr. Nachdem die Frau an der Auffahrt zur Bundesstraße 27 in Richtung Mosbach weiterfuhr, wurde sie auf Höhe einer Tankstelle einer Kontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich zunächst heraus, dass die 42-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Außerdem zeigte sie Verhaltensweisen, die auf eine akute Alkoholbeeinflussung hindeuteten. Daher wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Nachdem dieser einen Wert von über 1,8 Promille zeigte, musste die Frau die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten und eine Blutprobe abgeben. Sie muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.