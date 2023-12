Gemmingen: Zigarettenautomat aufgebrochen Durch bislang unbekannte Täter wurde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein Zigarettenautomat beim Bahnhof in Gemmingen gewaltsam geöffnet.

Heilbronn (ots) - Der oder die Täter entnahmen im Anschluss das darin befindliche Bargeld und die Zigarettenschachteln. Hinweise nimmt das Polizeirevier Eppingen unter der Telefonnummer 07262 60950 entgegen.



Heilbronn: Drei Personen nach Unfall leicht verletzt



Sachschaden von etwa 15.000 Euro und drei leicht verletzte Personen sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Sonntagabend in Heilbronn. Eine 19-jährige Autofahrerin bog mit ihrem Seat von der Bundesstraße 39 in Richtung Wartberg ein und kam hierbei aus bisher unbekannter Ursache zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab. Da sie im Anschluss vermutlich zu stark gegenlenkte fuhr sie danach gegen eine Steinwand auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Die drei Insassen welche sich in ihrem Fahrzeug befanden, wurden durch den Aufprall leicht verletzt. Der Seat war nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt.



Nordheim: 1200 Liter Diesel gestohlen - Zeugen gesucht



Nachdem in Nordheim in der Nacht von Samstag auf Sonntag aus drei LKWs insgesamt etwa 1200 Liter Diesel gestohlen wurden, sucht die Polizei Zeugen. Die Fahrzeuge standen geparkt in der Nordstraße. Durch die Täter wurden die Schlösser der Tanks gewaltsam geöffnet und der Treibstoff danach auf unbekannte Weiße entnommen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07133 2090 beim Polizeirevier Lauffen zu melden.



Leingarten: Bahnschranke schwer beschädigt - Wer hat etwas gesehen?



Durch einen unbekannten Fahrzeugführer wurde eine Bahnschranke zwischen Schwaigern und Leingarten am Sonntagabend stark beschädigt. Durch den Zusammenstoß, welcher sich um circa 21 Uhr ereignet haben soll, wurde die Schrankenanlage aus dem Fundament gerissen und die Elektronik durch auslaufendes Öl beschädigt. Der Bahnübergang musste deshalb bis zum Montagmorgen mit einer Hilfsschranke abgesperrt werden. Der Sachschaden wird derzeit auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Lauffen unter der Telefonnummer 07133 2090 entgegen.



Schwaigern/ K 2160: Betrunken von der Straße abgekommen



Vermutlich aufgrund seines vorausgegangen Alkoholkonsums war am Freitag ein 24-jähriger Autofahrer nicht mehr in der Lage sein Fahrzeug sicher zu führen und kam deshalb bei Schwaigern von der Fahrbahn ab. Der Mann fuhr gegen 21.30 Uhr auf der Kreisstraße 2160 von Stetten in Richtung Schwaigern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte hierbei ein Verkehrszeichen. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte durch die Polizeibeamten deutlicher Alkoholgeruch in der Atemluft des 24-Jährigen wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über 1,6 Promille an.Daher musste er die Beamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten und seinen Führerschein abgeben. Der entstandene Schaden wird auf 1.500 Euro geschätzt.



Offenau: Einbruch in Tankstelle - Zeugen gesucht



Unbekannte Täter verschafften sich Sonntagnacht gewaltsam Zutritt zu einer Tankstelle in Offenau. Die beiden Täter hebelten um 23.48 Uhr ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt zum Gebäude im Talweg. Im Inneren wurde ein Tresor aufgebrochen und Bargeld entwendet. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Neckarsulm unter der Telefonnummer 07132 93710 entgegen.



Gundelsheim: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht



Nachdem durch einen unbekannten Fahrzeuglenker in der Nacht von Freitag auf Samstag ein VW California in Gundelsheim beschädigt wurde, sucht die Polizei Zeugen. Der VW stand geparkt in der Grottenstraße und wurde im Bereich der Fahrerseite beschädigt. Es wird vermutet, dass der Unfallverursacher die Beschädigungen beim rückwärts Ausparken verursachte, da an der Unfallstelle Splitter eines Rücklichts aufgefunden wurden. Hinweise zum Verursacher gehen unter der Telefonnummer 07132 93710 an das Polizeirevier Neckarsulm.



Langenbrettach/ L 1088: Bei Dunkelheit ohne Licht unterwegs - Unfall mit Verletzten



Hoher Sachschaden und zwei verletzte Personen sind das Resultat eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Freitagabend bei Langenbrettach ereignete. Eine 67-jährige VW-Fahrerin befuhr gegen 19 Uhr die Neuenstädter Straße von Langenbrettach kommend in Richtung Landesstraße 1088. Beim Einbiegen in die L 1088 übersah sie einen 29-Jährigen, der mit seinem Iveco ohne eingeschaltetem Abblendlicht in Richtung Langebrettach fuhr. Der 29-Jährige versuchte noch Auszuweichen, konnte die Kollision jedoch nicht mehr verhindern. Beide Fahrzeuge wurden hierdurch stark beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden wird auf 25.000 Euro geschätzt. Die beiden Fahrzeuglenker wurden leicht verletzt.



Neuenstadt/K 2007: Schwerer Verkehrsunfall unter Drogen- und Alkoholeinfluss



Ein Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen ereignete sich Samstagnacht auf der Kreisstraße 2007 zwischen Neuenstadt und Cleversulzbach. Der 25-jährige Lenker eines BMW befuhr um 3.30 Uhr die K 2007 von Neuenstadt in Richtung Cleversulzbach, als er vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Im weiteren Verlauf setzte er die Fahrt noch circa 150 Meter auf dem Radweg und einem Feld fort, bis sich der BMW mehrmals überschlug und schließlich in einem Gebüsch zum Stehen kam. Der Fahrer, sowie dessen 32-jähriger Beifahrer wurden durch den Unfall schwer verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Während der Unfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass der Fahrzeuglenker unter Alkohol und Drogeneinfluss stand und außerdem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,7 Promille. Er muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen. Der Schaden am BMW wird auf 45.000 Euro geschätzt.



Neuenstadt: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz von Discounter - Zeugen gesucht



Nachdem ein unbekannter Fahrzeuglenker am Freitag in Neuenstadt einen Verkehrsunfall verursachte und sich danach von der Unfallstelle entfernte, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen, sucht die Polizei Zeugen. Die 64-jährige Besitzerin eines VW Up parkte ihr Fahrzeug gegen 10 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Neckarsulmer Straße. Als sie gegen 13 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie mehrere Beschädigungen fest. Beim Fahrzeug des Verursachers dürfte es sich um einen Daimler-Benz Sprinter gehandelt haben. Hinweise nimmt das Polizeirevier Neckarsulm unter der Telefonnummer 07132 93710 entgegen.



Obersulm: Scheibe von Pkw eingeschlagen - Wer hat etwas gesehen?



In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in Obersulm-Willsbach die Seitenscheibe eines Hyundais eingeschlagen. Das Fahrzeug befand sich auf dem Parkplatz der Tennisanlage. Nachdem die Scheibe zerstört wurde, entwendete der Täter oder die Täterin eine alte Geldbörse in welcher sich der Fahrzeugschein des Hyundais befand. Der Sachschaden am Pkw wird auf 750 Euro geschätzt. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 9920 an das Polizeirevier Weinsberg zu wenden.