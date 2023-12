Kupferzell: Mit über zwei Promille im Straßenverkehr unterwegs Nachdem ein Atemalkoholtest am Sonntagabend in Kupferzell ein Ergebnis von über zwei Promille anzeigte, muss ein 39-Jähriger vermutlich für einige Zeit zu Fuß gehen.

Heilbronn (ots) - Der Mann war mit seinem VW Polo kurz vor Mitternacht in der Markstraße unterwegs. Hier wurde er durch Beamte des Polizeireviers Künzelsau einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen dieser Maßnahme ergaben sich Verdachtsmomente hinsichtlich einer aktuellen Alkoholbeeinflussung des VW-Fahrers. Der daraufhin durchgeführte Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht und zeigte einen Wert von mehr als zwei Promille an. Daher musste der 39-Jährige die Beamten in ein Krankenhaus begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde einbehalten.



Niedernhall: Vor Polizei geflüchtet - Fahrer eines E-Bikes gesucht

Ein bisher unbekannter Mann flüchtete am Samstagabend in Niedernhall mit seinem E-Bike vor der Polizei und bewegte sich hierbei grob verkehrswidrig und rücksichtslos im Straßenverkehr. Eine Streifenwagenbesatzung nahm den Mann zunächst gegen 19.15 Uhr auf der Criesbacher Straße in Richtung eines Einkaufszentrums fahrend wahr und stellte dabei fest, dass das Fahrzeug, ohne Betätigung der Pedale, zügig unterwegs war. Ein Versicherungskennzeichen war nicht angebracht. Daher sollte der Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Auf Höhe der Borgstallstraße konnte der Mann zunächst zum Anhalten bewegt werden, fuhr allerdings davon als die Beamten den Streifenwagen verlassen wollten. Die Polizisten folgten dem Zweirad mit eingeschaltetem Blaulicht und Anhaltesignal. Auf Höhe einer Gemeinschaftsunterkunft wendete der Unbekannte und fuhr die Criesbacher Straße zurück in Richtung Ampelkreuzung. Um sich der Kontrolle zu entziehen fuhr er hierzu über den dortigen Parkplatz. Anschließend überquerte er, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten, die Fußgängerampel, missachtete hierbei das Rotlicht und fuhr quer über die Kreuzung um dann die Kocherbrücke zu überqueren. Um die anderen Verkehrsteilnehmer zu warnen schalteten die Polizisten nun das akustische Warnsignal ein und folgten weiter dem Flüchtigen. Nachdem dieser die Kocherbrücke überquert hatte bog er nach rechts in eine Engstelle ein, weshalb die Polizisten ihn zunächst aus den Augen verloren. Kurz darauf teilte ein Fußgänger, welcher zu Beginn des Warrwiesenwegs spazieren war der Streifenbesatzung mit, dass der Gesuchte das Licht an seinem Zweirad ausgeschaltet habe und auf dem Radweg in Richtung Weißbach unterwegs sei. Auf Höhe der Kläranlage Niedernhall konnte der Flüchtige erneut gesichtet werden. Dieser trat beim Erblicken des Streifenwagens in die Pedale und setzte seine Flucht fort. Der Mann wechselte mit seinem Fahrzeug immer wieder die Fahrbahn von rechts nach links, weshalb der Streifenwagen durch dessen Fahrer abgebremst werden musste um eine Kollision zu vermeiden. Im weiteren Verlauf bog der Unbekannte zwischen Niedernhall und Weißbach zunächst auf den etwas höher gelegenen Feldweg, links neben der Fahrbahn, ab um anschließend über eine Grünfläche bergab auf den geteerten Radweg zu gelangen. Da der Mann sehr schnell unterwegs war verlor er die Kontrolle über sein Gefährt und stürzte. Nach dem Sturz konnte er jedoch schnell die Flucht mit seinem Fahrzeug fortsetzen, weshalb die Polizisten ihr Fahrzeug neben den Flüchtenden in den Grünsteifen lenkten um ihn zum Anhalten zu bewegen. Dieser wendete sein Fahrzeug allerdings erneut und fuhr zurück in Richtung Niedernhall. Durch dieses Fahrmanöver gelang es ihm den Streifenwagen abzuschütteln. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem Mann machen können oder durch dessen Fahrweise gefährdet oder geschädigt wurden. Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben:

- Zwischen 15 und 20 Jahre alt

- Breites, flaches Gesicht

- Kein Bart

- Trug eine schwarze Mütze, eine schwarze Hose, eine dunkle Jacke und einen schwarzen Rucksack

Hinweise nimmt das Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 entgegen.



Künzelsau: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Freitagnachmittag in Künzelsau und flüchtete anschließend. Eine 22-Jährige hatte ihren Mercedes gegen 7.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Straße "An der Stadtmauer" abgestellt. Als sie gegen 15.20 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte zeigte der Bordcomputer einen um 15.20 Uhr registrierten Aufprall an. Daher sah sich die junge Frau ihr Fahrzeug genau an und stellte einen Schaden an der vorderen Stoßstange fest. Vermutlich war ein anderer Fahrzeugführer beim Ausparken aus der gegenüberliegenden Parkbucht mit dem Mercedes zusammengestoßen. Statt ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen entfernte sich die Person von der Unfallstelle. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.