Lauda-Königshofen: Einbruch in Schulgebäude Unbekannte brachen am Wochenende in eine Schule in Lauda-Königshofen ein.

Heilbronn (ots) - Zwischen Freitagabend und Montagmorgen gelangten die Täter über eine manipulierte Türe zunächst in ein Klassenzimmer des Gebäudes in der Königshofener Bodelschwinghstraße. Im Inneren wurden das Rektorat und das Lehrerzimmer durchsucht. Die Täter versuchten außerdem gewaltsam einen Tresor zu öffnen, scheiterten aber daran. Die Höhe des Diebstahlschadens blieb glücklicherweise gering. Am Inventar entstanden Schäden in Höhe von rund 300 Euro. Zeugen, die am Wochenende rund um die Schule verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09343 6213 0 beim Polizeiposten Lauda-Königshofen zu melden.



Großrinderfeld: Auto mehrfach überschlagen



Der VW einer 18-Jährigen überschlug sich am Montagmorgen bei einem Unfall bei Großrinderfeld. Die junge Autofahrerin war gegen 7.30 Uhr auf der Kleinrinderfelder Straße von Kleinrinderfeld in Richtung Schönfeld unterwegs. Vermutlich weil sie auf der winterlich glatten Straße zu schnell in eine Kurve fuhr, verlor sie die Kontrolle über ihren Polo und kam von der Fahrbahn ab. Im Grünstreifen kollidierte der Wagen mit einem Stein, woraufhin sich der VW zweimal überschlug bevor er schließlich in einem angrenzenden Feld zum Stillstand kam. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von rund 6.000 Euro. Die 18-Jährige wurde zunächst von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Dort stellte sich aber glücklicherweise heraus, dass sie unverletzt geblieben und mit dem Schrecken davongekommen war.



Wertheim: Auto beschädigt - Wer hat etwas gesehen?



Ihrer Zerstörungswut freien Lauf ließ eine unbekannte Person am Wochenende in Wertheim/Mondfeld. Zwischen Samstag und Montag wurde ein in der Nibelungenstraße parkender BMW X3 zum Opfer dieser Wut. Der Wagen wurde auf der rechten Fahrzeugseite komplett zerkratzt und der hintere rechte Reifen aufgestochen. Außerdem wurde das hintere Kennzeichen des Fahrzeugs samt Halterung gestohlen. Der entstandene Schaden kann aktuell noch nicht beziffert werden. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, sich unter der Telefonnummer 09342 9189 0 beim Polizeirevier Wertheim zu melden.



Tauberbischofsheim: Zahlreiche Autos beschädigt - Polizei sucht Zeugen



In Tauberbischofsheim wurden am Wochenende zahlreiche Autos von einer oder mehreren unbekannten Personen beschädigt. Zwischen Samstagabend und Sonntagmittag wurden drei Fahrzeuge in der Wolftalflurstraße, der Stifterstraße und Am Bild mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Zwischen Samstagnachmittag, 15.30 Uhr und Sonntagnachmittag, 14 Uhr wurde außerdem der rechte Außenspiegel eines Autos, dass am St.-Lioba-Platz stand, zerstört. Zur Höhe der entstandenen Schäden können aktuell noch keine Angaben gemacht werden. Zeugenhinweise nimmt in allen vier Fällen das Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 81 0 entgegen.



Külsheim: Zeugen nach gefährlichem Überholmanöver gesucht



Glimpflich endete das gefährliche Überholmanöver eines 19-Jährigen am Montagabend bei Külsheim. Der junge Mann war um kurz nach 18 Uhr in seinem BMW auf der Landesstraße 508 von Steinbach in Richtung Külsheim unterwegs. In der zweiten Kurve nach dem Ortsausgang von Steinbach überholte er eine vorausfahrende E-Klasse obwohl er keine Sicht auf den Gegenverkehr hatte. Weil ihm ein Fahrzeug entgegenkam scherte der BMW-Fahrer frühzeitig nach rechts ein, als er sich gerade auf gleicher Höhe mit dem Mercedes befand. Dessen Lenker musste, um eine seitliche Kollision zu vermeiden, eine Vollbremsung einlegen und nach rechts ausweichen. Auch der Führer oder die Führerin des entgegenkommenden Fahrzeugs musste abbremsen, damit es nicht zum Zusammenstoß kam. Der 19-Jährige konnte wenige Minuten später von der Polizei kontrolliert werden und räumte das Überholmanöver ein. Wegen dieser Straßenverkehrsgefährdung wurde die Beschlagnahme seines Führerscheins von der Staatsanwaltschaft angeordnet. Die Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen des Überholvorgangs. Insbesondere der Fahrer oder die Fahrerin des entgegenkommenden Autos, das ebenfalls abbremsen musste, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 81 0 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.