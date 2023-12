Heilbronn: Brand in der Schultoilette Am Dienstagmorgen rückte die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei zu einem Brand in einer Schule in Heilbronn aus.

Heilbronn (ots) - Gegen 10.30 Uhr wurde das Feuer in einer Toilette im ersten Obergeschosse der Schule in der Alfred-Finkbeiner-Straße über Notruf gemeldet. Die alarmierte Feuerwehr konnte den brennenden Mülleimer zeitnah löschen und das Gebäude lüften. Rund 1.000 Schüler und Schülerinnen wurden evakuiert. Nachdem das Feuer gelöscht wurde und der Rauch abgezogen war, konnten die Schüler und Bedienstete das Gebäude wieder betreten. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Bei dem Brand wurde eine Person leicht verletzt und im Krankenhaus behandelt. Die Ermittlungen wegen einer Brandstiftung wurden eingeleitet.