Heilbronn: Zeugen nach Unfallflucht gesucht Sachschaden in Höhe von circa 6.000 Euro verursachte der Lenker eines Lkws am Dienstagmittag in Heilbronn und flüchtete anschließend.

Heilbronn (ots) - Gegen 13.15 Uhr musste eine 19-Jährige ihren Mercedes auf der Neckartalstraße verkehrsbedingt stark abbremsen. Dies übersah der dahinterfahrende Lkw-Fahrer vermutlich und fuhr auf den Mercedes auf. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem Lkw soll es sich um einen blauen 7,5 Tonner mit Ladeflächenaufbau, weißer Aufschrift und Heilbronner Kennzeichen handeln. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 204060 an das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen.



Eppingen-Elsenz: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht



Unbekannte verschafften sich in der vergangenen Woche unberechtigt Zutritt zu einem Haus in Elsenz. Zwischen Donnerstag, 14. Dezember und Dienstag, 19. Dezember hebelten der oder die Täter das Wohnzimmerfenster des Gebäudes in der Sinsheimer Straße auf und gelangten so ins Innere. Anschließend wurden Schränke und Schubladen durchwühlt. Über mögliches Diebesgut ist derzeit nichts bekannt. Auch der verursachte Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 bei der Kriminalpolizei Heilbronn zu melden.



Schwaigern: Mit über 1,7 Promille Unfall verursacht



Vermutlich aufgrund ihrer Alkoholisierung kam am Montagabend eine 43-Jährige in Schwaigern mit ihrem Wagen von der Straße ab und verursachte einen Unfall. Gegen 18.30 Uhr war die Frau mit ihrem Seat in der Markstraße, vom Marktplatz kommend in Richtung Hindenburgplatz unterwegs, als sie in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit dem dort geparkten BMW eines 63-Jährigen zusammenstieß. Hierbei verursachte sie Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten eine mögliche Alkoholisierung der Seat-Fahrerin fest, weshalb ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Nachdem dieser einen Wert von über 1,7 Promille zeigte, musste die 43-Jährige die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten und eine Blutprobe abgeben. Ihr Führerschein wurde einbehalten. Die Frau muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.