Eppingen/B293: 40-Jähriger stirbt bei Verkehrsunfall Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Mittwochmorgen auf der Bundesstraße 293 bei Eppingen.

Heilbronn (ots) - Der 40-jährige Fahrer eines Citroen Transporters fuhr gegen 10.20 Uhr zwischen den Ausfahrten Eppingen West und Eppingen Mitte in Richtung Heilbronn, als er aus unbekannter Ursache zunächst nach rechts in den Grünstreifen und dann nach links auf die Gegenfahrbahn geriet. Hier kam es zum Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Lkw. Der Citroen überschlug sich nach dem Zusammenstoß und kam schließlich auf der Fahrbahn zum Stillstand. Hier wurde das Fahrzeug nochmals von einem Mercedes erfasst, welcher ebenfalls in Richtung Heilbronn unterwegs war. Der 40-jährige Fahrer des Citroen Jumpy erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der 55-jährige Fahrer des Lkw wurde durch einen Rettungswagen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 22-jährige Fahrer des Mercedes musste mit schweren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.



Die B293 war während der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten für mehrere Stunden voll gesperrt. Der Gesamtschaden wird auf 150.000 Euro geschätzt.