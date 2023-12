Krautheim: Einbruch in Realschule - Zeugen gesucht Bisher unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht auf Mittwoch gewaltsam Zutritt zur Realschule in Krautheim.

Heilbronn (ots) - In der Zeit zwischen 17.30 Uhr und 6.55 Uhr wurde zunächst das Türschloss zum Geräteschuppen überwunden und Werkzeug entwendet. Mit diesem Werkzeug wurde daraufhin ein Fenster eingeschlagen und im Anschluss vergeblich versucht in ein Büro einzudringen. Die Täter begaben sich infolgedessen wieder nach draußen und versuchten durch Einschlagen eines weiteren Fensters in das Büro zu gelangen. Hierbei scheiterten sie jedoch. Der Sachschaden beläuft sich auf einen hohen vierstelligen Betrag. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Krautheim unter der Telefonnummer 06294 234 entgegen.



Bretzfeld-Schwabbach: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht



Am Mittwochnachmittag, zwischen 14.45 Uhr und 19.30 Uhr, verschafften sich bisher unbekannte Täter Zugang zu einem Wohnhaus in der Jakob-Fischer-Straße in Schwabbach. Die Täter hebelten die Terrassentür auf und durchsuchten anschließend den gesamten Wohnbereich. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang nicht bekannt. Nun sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich beim Polizeiposten Bretzfeld, Telefon 07946 940010, zu melden.



Öhringen-Unterohrn: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht



In der Straße "Am Rain" im Öhringer Ortsteil Unterorhn ereignete sich am Mittwochnachmittag ein Wohnungseinbruch. Die bisher unbekannte Täterschaft verschaffte sich, im Zeitraum zwischen 14.00 Uhr und 19.30 Uhr, durch Aufhebeln der Terrassentür Zugang zum Einfamilienhaus. Dabei wurden nach derzeitigem Ermittlungsstand mehrere Wertgegenstände entwendet. Der Wert des Diebesguts ist im niedrigen vierstelligen Bereich einzuordnen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 zu melden.