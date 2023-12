Mosbach: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht Nachdem am Mittwochmittag in Mosbach ein geparkter BMW in Mosbach beschädigt wurde, sucht die Polizei Zeugen die Angaben zum Verursacher oder der Verursacherin machen können.

Heilbronn (ots) - Das Fahrzeug stand in der Zeit zwischen 15 Uhr und 16.20 Uhr geparkt auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Pfalzgraf-Otto-Straße und wurde vermutlich beim Ein- oder Ausparken durch einen bislang unbekannten Fahrzeuglenker beschädigt. Im Anschluss entfernte sich die Person, ohne den Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Schaden am BMW wird auf 1.500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Mosbach unter Telefonnummer 06261 8090 entgegen.



Mosbach: Mit über 1,2 Promille mit dem Auto unterwegs



In Mosbach wurde am Mittwochabend im Rahmen einer Verkehrskontrolle eines 60-Jährigen ein Wert von über 1,2 Promille in dessen Atemluft gemessen. Der Suzuki-Fahrer wurde um 20.30 Uhr in der Eisenbahnstraße kontrolliert. Da durch die Polizeibeamten hierbei deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden konnte, wurde eine Atemalkoholmessung durchgeführt, welche den oben genannten Wert ergab. Er musste die Beamten im Anschluss zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten und seinen Führerschein abgeben.