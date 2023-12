Hohenlohekreis: Viele Einbrüche in den letzten zwei Wochen Im Hohenlohekreis kam es in den letzten beiden Wochen zu insgesamt zehn Einbrüchen in Wohnhäuser, wir berichteten.

Heilbronn (ots) - Allein am 16.12.2023 verzeichnete die Polizei drei Fälle im Bereich Künzelsau.



Folgende Möglichkeiten gibt es, um es potenziellen Einbrechern so schwer wie möglich zu machen:



- Auch wenn Sie Haus oder Wohnung nur kurzzeitig verlassen: Ziehen

Sie die Tür nicht nur ins Schloss, sondern schließen Sie sie auch

immer ab.



- Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren.

Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster. - Verstecken

Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes

Versteck.



- Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den

Schließzylinder aus.



- Lassen Sie bei einer Tür mit Glasfüllung den Schlüssel niemals

innen stecken.



- Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem

Nachbargrundstück.



- Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die

Polizei.



- Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie z. B. in

sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter.



Weitere Informationen können unter anderem im Internet unter polizei-beratung.de und bei der Beratungsstelle der Polizei in Künzelsau, Schillerstraße 7 (Telefonnummer: 07940 940-330 oder -333) eingeholt werden.