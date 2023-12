Mosbach: 15-Jährige vermisst Die Kriminalpolizei Mosbach sucht derzeit eine 15-Jährige aus Adelsheim-Sennfeld.

Heilbronn (ots) - Die Jugendliche wurde am Mittwochabend, gegen 18 Uhr, letzmalig am Bahnhof in Mosbach-Baden gesehen. Es ist davon auszugehen, dass sich die Vermissten mit öffentlichen Verkehrsmitteln außerhalb von Mosbach bewegt, ohne dass konkrete Hinwendungsorte bekannt sind. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Vermisste in einer hilflosen Lage befindet. Das Mädchen führt einen schwarzen Turnbeutel mit buntem Muster mit sich.



Die 15-Jährige wird wie folgt beschrieben:

-Circa 1,65 Meter groß

-Sehr schlank

-Hat dunkelblondes, schulterlanges Haar

-Trägt eine Brille und mehrere silberne Fingerringe

-Bekleidet mit einer schwarze Daunenjacke, dunkel Jeanshose und schwarze Sneaker

Wer hat die Jugendliche nach 18 Uhr am Mittwochabend gesehen oder kann Angaben zu ihrem Aufgenthaltsort machen? Hinweise gehen an das Kriminalkommissariat Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090.



Zur Vermisstenfahndung mit Foto geht es hier https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/mosbach-vermisstenfahndung/