Öhringen: Pedelec gestohlen - Zeugen gesucht Durch bislang unbekannte Täter wurde am Donnerstag in der Zeit zwischen 16.30 Uhr und 17 Uhr eine Pedelec in Öhringen gestohlen.

Heilbronn (ots) - Das Fahrrad stand im Parkhaus am Bahnhof und war mit einem Schloss gesichert. Zeugen, die im oben genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 zu melden.



Öhringen: Unfallflucht in Parkhaus von Supermarkt



Am Donnerstagmorgen kam es im Parkhaus eines Supermarkts in Öhringen zu einer Kollision zwischen zwei Autos. Die 75-jährige Lenkerin eins Renault Kangoo befuhr gegen 11 Uhr die Auffahrt des Parkhauses, welches sich in der Straße "Im Haagweg" befindet. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw. Der Fahrer dieses Pkws entfernte sich im Anschluss ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Am Renault entstand ein Schaden von etwa 6.000 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 entgegen.



Bretzfeld: Weitere Katze schwer misshandelt



Nachdem bereits am 07.12.2023 einem Kater in Öhringen schwere Verletzungen im Bereich des Schwanzes zugefügt wurden (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5671288), kam es nun in Bretzfeld zu einem erneuten Fall. Zwischen Montag, 18.12.2023 und Mittwoch, 20.12.2023, wurde einer Katze, welche in der Pestalozzistraße zuhause ist, der Schwanz bis auf den Knochen abgetrennt. Es ist davon auszugehen, dass die Verletzungen vom gleichen Täter bzw. der gleichen Täterin zugefügt wurden. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können oder eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Abteilung "Gewerbe und Umwelt" in Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 zu melden.