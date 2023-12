Möckmühl-Züttlingen: Frontalzusammenstoß auf der Landstraße Aus noch unbekannten Gründen verlor ein 21-Jähriger am Freitagmorgen bei Möckmühl-Züttlingen die Kontrolle über seinen Opel und kollidierte mit einem entgegenkommenden Fahrzeug.

Heilbronn (ots) - Der junge Mann war gegen 6 Uhr von Züttlingen in Richtung der Autobahnanschlussstelle Möckmühl unterwegs, als er aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet. Hier kollidierte er frontal mit dem Seat eines 22-Jährigen. Der Opel-Fahrer erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen, der Fahrer des Seats wurde ersten Erkenntnissen nach leicht Verletzt. Beide Männer wurden von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. An den Autos entstanden Totalschäden, die die Polizei mit insgesamt rund 12.000 Euro beziffert. Die Straße blieb für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten bis etwa 7.30 Uhr gesperrt.



Heilbronn: BMW von Autotür beschädigt - Zeugen gesucht



Die Polizei sucht Zeugen nachdem ein BMW am Donnerstagnachmittag auf dem Parkplatz eines großen Heilbronner Möbelhauses beschädigt wurde. Der schwarze 5er stand zwischen 14 Uhr und 15.15 Uhr auf dem großen Parkplatzgelände in der Neckargartacherstraße. In diesem Zeitraum muss die Tür eines danebenstehenden Autos gegen den BMW geschlagen sein. Da es am Donnerstagnachmittag zu mehreren ähnlichen Unfällen kam, bei denen Windböen Autotüren aufrissen und dabei andere Fahrzeuge beschädigt wurden, wird davon ausgegangen, dass auch in diesem Fall eine Windböe für den Schaden ursächlich ist. Der Verursacher oder Zeugen, die Hinweise auf diesen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 204060 beim Polizeirevier Böckingen zu melden.



Oedheim: Garage in Flammen



Eine in Oedheim freistehende Garage brannte am frühen Freitagmorgen lichterloh. Anwohner informierten Feuerwehr und Polizei, als sie gegen 3.30 Uhr den Brand an dem Gebäude in der Degmarner Straße bemerkten. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Dachstuhl der Garage in Flammen. Vermutlich ging der Brand von hinter der Garage gelagertem Abfall aus. Die Feuerwehr konnte die Flammen, auch dank eines starken Regengusses, schnell unter Kontrolle bringen. Gefahr für Personen oder umstehende Gebäude bestand nicht. Ersten Schätzungen nach beläuft sich der Schaden auf rund 18.000 Euro.



Neuenstadt am Kocher: Bei Unfall verletzt



Eine Autofahrerin wurde am Donnerstagnachmittag bei einem Unfall bei Neuenstadt am Kocher leicht verletzt. Die 60-Jährige war gegen 16.20 Uhr von Dahenfeld in Richtung Neuenstadt unterwegs und wollte mit ihrem VW nach links auf einen Feldweg abbiegen. Um Gegenverkehr durchzulassen hielt sie ihr Fahrzeug zunächst auf der Landesstraße 1095 an, hatte vermutlich aber vergessen den Blinker zu setzen. Der Lenker eines hinter dem VW herannahenden Mercedes erkannte das stehende Auto wohl zu spät und kollidierte mit dessen Heck. Die 60-Jährige wurde von Rettungskräften zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 64 Jahre alte Mercedes-Fahrer blieb unverletzt. Sein Auto war jedoch nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von 6.000 Euro.



Heilbronn: Fahrradfahrer bei Unfall verletzt



Ein 15-Jähriger wurde am Donnerstagmorgen in Heilbronn bei einem Unfall mit seinem Fahrrad verletzt. Der Jugendliche fuhr gegen 9.30 Uhr auf dem Radweg entlang der Guido-Hauck-Straße als er, vermutlich, weil er auf der feuchten Fahrbahn ein zu hohes Tempo fuhr, die Kontrolle über sein Rad verlor und stürzte. Er wurde von Rettungskräften versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.



Ittlingen: Zeugen nach Einbruch gesucht



Unbekannte brachen am Donnerstagnachmittag in ein Wohnhaus in Ittlingen ein, nun sucht die Polizei nach Zeugen. Zwischen 14 Uhr und 17.45 Uhr öffneten der oder die Täter gewaltsam ein Kellerfenster des Einfamilienhauses in der Bergstraße und gelangten so ins Innere. Es wurden alle Stockwerke betreten und einige Schränke durchsucht. Ob bei dem Einbruch etwas gestohlen wurde ist bislang noch unbekannt. Zeugen, die im Tatzeitraum rund um die Bergstraße verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07262 60950 beim Polizeirevier Eppingen zu melden.



Untergruppenbach: Einbruch in Wohnhaus - Polizei sucht Zeugen



In der Untergruppenbacher Kappishalde brachen Unbekannte am Donnerstagnachmittag in ein Wohnhaus ein. Zwischen 12.30 Uhr und 18.30 Uhr öffneten der oder die Täter gewaltsam das Wohnzimmerfenster der Wohnung im ersten Stock und gelangten so ins Innere des Gebäudes. Die Täter durchsuchten die komplette Wohnung und den Dachboden, bevor das Haus schließlich wieder auf dem gleichen Weg verlassen wurde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand flüchteten die Einbrecher ohne Beute. Der Schaden am Fenster wird auf etwa 700 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Weinsberg unter der Telefonnummer 07134 9920 entgegen.



Bad Rappenau-Treschklingen: Zeugen nach Unfall gesucht



Ein Überholmanöver endete am Mittwochabend bei Bad Rappenau-Treschklingen mit einem Unfall, den zwei der drei Beteiligten Fahrzeugführer vermutlich gar nicht bemerkten. Ein 46-Jähriger war gegen 18.15 Uhr in seinem Audi auf der Kreisstraße 2142 von Bad Rappenau in Richtung Kirchardt unterwegs, als er nach den Serpentinen auf Höhe von Treschklingen einen vorausfahrenden Lkw mit Anhänger überholen wollte. Als sich der Audi auf Höhe des Anhängers befand, kam ihm ein unbekanntes Fahrzeug entgegen, weshalb der 46-Jährige den Überholvorgang abbrechen und wieder hinter dem Lkw einscheren wollte. Dabei kollidierte der A4 mit dem Unterfahrschutz des Anhängers. Am Audi entstanden Schäden in Höhe von rund 6.000 Euro. Die Polizei geht außerdem davon aus, dass auch am Anhänger Schäden entstanden sein müssen. Weil vermutlich weder der Lkw-Fahrer noch der Fahrer des entgegenkommenden Pkws den Zusammenstoß bemerkten, werden beide gebeten, sich beim Polizeirevier Eppingen unter der Telefonnummer 07262 60950 zu melden. Die Hinweise weiterer Unfallzeugen werden ebenfalls unter dieser Nummer entgegengenommen.



KORREKTUR: Heilbronn: Bei Busfahrt verletzt



Wir berichteten am 21.Dezember (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5677543) von einer verletzten Frau in einem Heilbronner Linienbus. Entgegen unserer ersten Angaben handelte es sich dabei nicht um eine 57-Jährige, sondern ein 13 Jahre altes Mädchen. Wir bitten darum, die entsprechenden Meldungen zu korrigieren.



In einem Heilbronner Linienbus wurde am Mittwochmittag eine 13-Jährige verletzt. Das Mädchen saß gegen 12.40 in dem Bus, der auf der Wilhelmstraße stadtauswärts unterwegs war. Ein etwa 20-jähriger Mann wollte an der Haltestelle Cäcilienstraße West aussteigen und bewegte sich daher durch den Mittelgang des Busses. Als der Bus bremste um an der Haltestelle anzuhalten, stolperte der Mann aus unbekannten Gründen und fiel rücklinks in eine im Bus angebrachte Glasscheibe, die dadurch zu Bruch ging. Die dahinter sitzende 13-Jährige wurde von den Glassplittern verletzt. Das Mädchen und der junge Mann wurden an der Bushaltestelle von Rettungskräften untersucht. Die 13-Jährige wurde im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht. Da die Personalien des Gestürzten nicht bekannt sind, bittet die Polizei diesen, oder Personen die Angaben zu ihm machen können, sich unter der Telefonnummer 07131 7479 0 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.